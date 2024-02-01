Отмечают, если темпы количества новых случаев будут такими же, как сейчас, к 2050 году в мире будет более 35 миллионов новых случаев онкологии.
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Это на 77% больше, чем в 2022 году, а количество смертей почти удвоится с 2012 года до более 18 миллионов.
Больше всего случаев прогнозируют в странах с низким уровнем дохода.
"Страны, где меньше всего ресурсов для борьбы с раком, возьмут на себя основной удар", – говорится в заявлении ВОЗ.
Самые частые виды рака и смертность
Согласно данным глобальной обсерватории рака IARC, рак легких диагностируют в мире чаще всего, на него приходится 12,4% новых случаев и 18,7% смертей.
Рак молочной железы у женщин является вторым в этом списке. В то же время несмотря на то, что на него приходится 11,6% случаев, он является причиной менее 7% смертей.
Другие причины смерти приходятся на больных с раком печени и желудка.
Как уровень жизни влияет на статистику
Чтобы понять влияние неравенства на статистику семртности и заболеваемости раком, достаточно проанализировали случаи заболеваний раком молочной железы.
"Женщины в странах с низким уровнем дохода имеют на 50% меньше шансов диагностировать болезнь, чем женщины в странах с высоким уровнем дохода", – говорится в обзоре.
Более того, несмотря на то, что в наше время рак шейки матки можно предотвратить, он является 8 по распространенности раком в мире и 9 в списке причин смерти от рака. Это самый распространенный рак у женщин в 25 странах, подавляющее большинство которых в Африке.