Новий синдром виявили у 20 – 40% людей, які на момент смерті мали в анамнезі хворобу Альцгеймера.

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Деталі дослідження

За допомогою знімків МРТ та позитронно-емісійної томографії (ПЕТ) людей, які страждали на нейродегенеративні захворювання, учені створили тест. Він дає змогу відрізнити хворобу Альцгеймера від LATE-NC з точністю до 74,6%.



Новий тип старіння мозку / Фото Brain Communications

Чи відрізняється від Альцгеймера

Відмінність нової хвороби в тому, що LATE-NC розвивається у лімбічній системі мозку, що відповідає за роботу внутрішніх органів, пам'ять, емоції та регуляцію сну і неспання.

Водночас хвороба Альцгеймера проявляється в неокортексі та порушує сприйняття простору і просторову пам'ять.

Крім того, LATE-NC прогресує значно повільніше, ніж хвороба Альцгеймера.

Виявлено, що новий синдром проявляється у людей віком старше 80 років. При цьому, обидва порушення можуть одночасно зустрічатися в однієї людини.