Комбіновані оральні контрацептиви (КОК), які містять естрогени та прогестерони, жінки по всьому світу приймають вже понад півстоліття. Гормони, що містяться в таких препаратах, заважають готовій до запліднення яйцеклітині потрапляти в матку і прикріпитися до її слизової оболонки, що при правильному прийомі запобігає вагітності в 99% випадків.

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Однак у таких контрацептивів є багато побічних ефектів, у тому числі зміни настрою у жінки, яка їх приймає. Якщо в анамнезі була депресія, це може вплинути на рішення про призначення або продовження прийому таблеток. Попередні дослідження зв'язку депресії з прийомом КОК дали суперечливі результати – можливо через некоректну методику збору даних.

Нове дослідження оральних контрацептивів

У новому дослідженні вчені зі Швеції, Данії та Австралії використовували велику вибірку для вивчення ризику депресії, пов'язаного з початком прийому КОК. Взявши дані з Британського біобанку, автори роботи спостерігали за 264557 жінками від народження до менопаузи. Дані включали використання КОК, коли у них була діагностована депресія і коли вони вперше відчули її симптоми без постановки діагнозу.

В аналізі були жінки, які приймали КОК, і ті, хто ніколи їх не приймав. Вчені порівняли ризики депресії обох груп. При цьому проводили порівняння для двох вікових категорій: тих, хто почав приймати КОК до 20 років і тих, хто почав це робити після 20 років.

Оральні контрацептиви сильно підвищують ризик депресії

У результаті вчені виявили, що протягом перших двох років використання КОК у жінок спостерігався підвищений рівень депресії, порівняно з пацієнтками, які ніколи не використовували КОК. У жінок, які почали прийом ці препарати у підлітковому віці, частота симптомів депресії була на 130% вищою, а у дорослих – на 92% вищою, ніж у жінок, які ніколи не приймали КОК. Можливо, такий сильний вплив контрацептивів на молодих дівчат пов'язаний із гормональними змінами при статевому дозріванні.

Проте прийом контрацептивів створив підвищений ризик депресії не лише у перші роки після прийому, а й протягом усього життя, навіть якщо від них потім відмовлялися. Жінки, які будь-коли приймали такі препарати, мали симптоми депресії на 27% частіше, ніж ті, які ніколи їх не використовували.

Враховуючи, що депресію вважають "пандемією XXI століття", а жінки страждають на неї майже вдвічі частіше за чоловіків, важко виключати наявність тут важливого причинно-наслідкового зв'язку. Іншими словами, те, що різко підвищена частота депресій у жінок може бути частково зумовлена ​​швидким зростанням популярності КОК по всьому світу.