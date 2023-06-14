Комбинированные оральные контрацептивы (КОК), содержащие эстрогены и прогестероны, женщины по всему миру принимают уже более полувека. Гормоны, содержащиеся в таких препаратах, мешают готовой к оплодотворению яйцеклетки попадать в матку и прикрепиться к ее слизистой, что при правильном приеме предотвращает беременность в 99% случаев.

Также на тему Как происходит ЭКО и можно ли повысить результативность искусственного оплодотворения

Однако у таких контрацептивов есть много побочных эффектов, в том числе изменения настроения у принимающей женщины. Если в анамнезе была депрессия, это может повлиять на решение о назначении или продлении приема таблеток. Предыдущие исследования связи депрессии с приемом КОК дали противоречивые результаты – возможно из-за некорректной методики сбора данных.

Новое исследование оральных контрацептивов

В новом исследовании ученые из Швеции, Дании и Австралии использовали обширную выборку для изучения риска депрессии, связанного с началом приема КОК. Взяв данные из Британского биобанка, авторы работы наблюдали за 264 557 женщинами от рождения до менопаузы. Данные включали использование КОК, когда у них была диагностирована депрессия и впервые впервые почувствовали ее симптомы без постановки диагноза.

В анализе были женщины, принимавшие КОК и те, кто никогда их не принимал. Ученые сравнили риски депрессии обеих групп. При этом проводили сравнение для двух возрастных категорий: тех, кто начал принимать КОК до 20 лет, и тех, кто начал это делать после 20 лет.

Оральные контрацептивы сильно повышают риск депрессии.

В результате ученые обнаружили, что в течение первых двух лет использования КОК у женщин наблюдался повышенный уровень депрессии по сравнению с пациентками, которые никогда не использовали КОК. У женщин, начавших прием эти препараты в подростковом возрасте, частота симптомов депрессии была на 130% выше, а у взрослых – на 92% выше, чем у женщин, никогда не принимавших КОК. Возможно, такое сильное влияние контрацептивов на молодых девушек связано с гормональными изменениями при половом созревании.

Однако прием контрацептивов создал повышенный риск депрессии не только в первые годы после приема, но и всю жизнь, даже если от них потом отказывались. Женщины, которые никогда не принимали такие препараты, имели симптомы депрессии на 27% чаще, чем те, которые никогда их не использовали.

Учитывая, что депрессию считают "пандемией XXI века", а женщины страдают ею почти вдвое чаще мужчин, трудно исключать наличие здесь важной причинно-следственной связи. Другими словами, то, что резко завышенная частота депрессий у дам может быть отчасти обусловлена стремительным ростом популярности КОК по всему миру.