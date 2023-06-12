Во время ЭКО зрелые яйцеклетки извлекают из яичников и оплодотворяют спермой в лаборатории. После этого оплодотворенную яйцеклетку (эмбрион) переносят в полость матки. Один полный цикл ЭКО занимает около трех недель. Иногда эти шаги разбиты на несколько частей, поэтому процесс может занять больше времени.

Также на тему Более 20 ЭКО и 25 лет попыток: женщина родила дочь в 53 года

ЭКО считается наиболее эффективной формой вспомогательных репродуктивных технологий. Процедуру могут выполнить с использованием собственных яйцеклеток и спермы пара или ЭКО может иметь яйцеклетки, сперму или эмбрионы от донора.

Как происходит ЭКО

Все начинается с установления самого диагноза "бесплодие". Согласно протоколу, если беременность не наступает в течение 12 месяцев при возрасте до 35 лет или в течение 6 месяцев при возрасте старше 35 лет при регулярной половой жизни, нужно обратиться к репродуктологу.

Следует пройти обследование и получить вывод о диагнозе бесплодия. Дальше начинается гормональная стимуляция – это необходимо для получения яйцеклеток. Если в природном цикле у женщины ежемесячно созревает одна яйцеклетка, то здесь задача репродуктолога получить по возможности несколько (в среднем 9 – 12 ооцитов).

Гормональная стимуляция длится 10 – 14 дней. Далее начинается трансвагинальная пункция для получения ооцитов. Репродуктолог пунктирует яичники под контролем УЗИ и дает пробирку с фолликулярной жидкостью эмбриологу. Эмбриолог под микроскопом ищет ооциты.

Далее эмбриологи производят оплодотворение и культивируют эмбрионы. Перенос эмбрионов проводят на четвертый – пятый день развития. Обычно переносят один эмбрион.

Оставшиеся эмбрионы подвергаются криоконсервации (ветрификации). При показаниях эмбрионам проводят биопсию трофектодермы. После нее эмбрионы также замораживаются и перенос откладывается до получения результатов генетического тестирования.

Если перенос состоялся, то где-то на 13 – 14 день после этого женщина сдает анализ на ХГЧ. Если результат положительный, через две недели необходимо пройти УЗИ для установления срока беременности.

Как увеличить шансы на успешный результат

Пациенты могут увеличить шанс успешного результата. Перед вступлением в протокол необходимо пройти полное обследование. Важно постараться вести здоровый образ жизни: наладить питание, отказаться от вредных привычек и заняться спортом.

Обязательно нужно выполнять все рекомендации врача, поскольку процесс стимуляции очень сложен. В этот период женщина получает много препаратов, которые необходимо вводить в течение определенного времени.