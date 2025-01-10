Це дослідження може відкрити нові горизонти для розробки терапій, що використовують вірусну активність та імунні реакції мозку для уповільнення або навіть зупинки прогресування захворювання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cell.

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Нове дослідження хвороби Альцгеймера

Основний висновок дослідження полягає в тому, що вірус здатний змінювати тау-білок. Тепер завдання полягає в тому, щоб направити дію вірусу так, щоб він не погіршував захворювання, а навпаки, сприяв його уповільненню.

Дослідники під керівництвом доктора Ор Шемеша використовували сучасні методи, щоб виявити 19 білків, пов'язаних із HSV-1, у мозку людей на різних стадіях хвороби.

Одним із головних аспектів роботи стало виявлення підвищеної активності вірусного білка ICP27, яка зростала з прогресуванням захворювання. Цей білок займав таку ж область, що й тау, який стає токсичним при хворобі Альцгеймера, проте вірусний білок не виявлявся поряд з амілоїдними бляшками – ще однією характерною ознакою хвороби.

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Це вказує на можливість того, що HSV-1 може безпосередньо впливати на тау-білок, сприяючи змінам, характерним для Альцгеймера. Експерименти з органоїдами людського мозку, створеними зі стовбурових клітин, показали, що інфекція HSV-1 може посилювати пошкодження тау-білка при цьому захворюванні.

Це дослідження проливає світло на роль інфекцій та імунних відповідей мозку в контексті хвороби Альцгеймера, припускаючи, що боротьба з вірусною активністю або зміна імунної відповіді можуть відкрити нові перспективи для лікування.

Хоча для глибокого розуміння цих механізмів знадобляться подальші дослідження, результати вже зараз надають можливість для розробки інноваційних методів уповільнення або зупинки прогресування цього поширеного захворювання.