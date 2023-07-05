Відкриття зробили вчені з Австралії. Зазначають, що різниця була відносно невеликою, але статистично значущою.

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Як проводили дослідження

У дослідженні взяли участь понад 21 тисяча людей віком від 60 до 84 років. Учасники випадковим чином одержували по одній капсулі:

або 60 000 МО вітаміну D (10 662 учасники),

або плацебо (10 653 учасники).

Примітка. В експерименті НЕ брали участь люди з високим рівнем кальцію, підвищеною активністю щитоподібної залози (гіперпаратиреозом), камінням у нирках, саркоїдозом, запальними захворюваннями, а також ті, хто вже приймав вітамін D понад 500 МО щодня.

Що показало дослідження

Під час дослідження ( 2014 – 2020 років) у 1336 учасників зафіксували серйозні серцево-судинні стани (6,6% у групі плацебо і 6% у групі вітаміну D).

Кількість випадків основних серцево-судинних катастроф зменшилася на 9% у групі вітаміну D порівняно з групою плацебо (що еквівалентно зменшенню кількості подій на 5,8 на 1000 учасників).

Частота серцевих нападів була на 19% нижчою, а частота коронарної реваскуляризації знизилася на 11% порівняно з плацебо, водночас між двома групами не було жодної різниці в частоті інсультів.

Чому це важливо

Ці результати є яскравим прикладом того, що добавки з вітаміном D можуть знизити ризик серйозних серцево-судинних захворювань.

Водночас учені припустили, що захисний ефект може бути більш виражений у тих, хто приймав статини або інші серцево-судинні препарати на початку дослідження. Тож, необхідні подальші дослідження, щоб встановити кореляцію.