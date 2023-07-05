Открытие совершили ученые из Австралии. Отмечают, что разница была относительно небольшой, но статистически значимой.

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Как проводили исследования

В исследовании приняли участие более 21 тысячи человек в возрасте от 60 до 84 лет. Участники случайным образом получали по одной капсуле:

или 60 000 МЕ витамина D (10 662 участника),

или плацебо (10653 участника).

Примечание. В эксперименте не участвовали люди с высоким уровнем кальция, повышенной активностью щитовидной железы (гиперпаратиреозом), камнями в почках, саркоидозом, воспалительными заболеваниями, а также те, кто уже принимал витамин D более 500 МЕ ежедневно.

Что показало исследование

В ходе исследования (2014 – 2020 годов) у 1336 участников зафиксировали серьезные сердечно-сосудистые состояния (6,6% в группе плацебо и 6% в группе витамина D).

Число случаев основных сердечно-сосудистых катастроф уменьшилось на 9% в группе витамина D по сравнению с группой плацебо (что эквивалентно уменьшению количества событий на 5,8 на 1000 участников).

Частота сердечных приступов была на 19% ниже, а частота коронарной реваскуляризации снизилась на 11% по сравнению с плацебо, в то же время между двумя группами не было никакой разницы в частоте инсультов.

Почему это важно

Эти результаты являются ярким примером того, что добавки с витамином D могут снизить риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний.

В то же время ученые предположили, что защитный эффект может быть более выражен у тех, кто принимал статины или другие сердечно-сосудистые препараты в начале исследования. Поэтому необходимы дальнейшие исследования, чтобы установить корреляцию.