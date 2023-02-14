Рак молочної залози – найпоширеніша злоякісна пухлина у жінок. Сучасні дані про фактори ризику хвороби не можуть повною мірою пояснити збільшення поширеності цього захворювання.

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Вплив вітаміну D на рак

У новому дослідженні вчених зацікавила роль вітаміну D, який синтезується в організмі під дією сонячного світла – з їжею та в біоактивних добавках ми його отримуємо у менших кількостях. Відомо, що він має протипухлинні властивості. Проте в останні роки люди все менше перебувають під сонцем.

З одного боку, вони намагаються рідше бути під прямими променями сонця, тому що ультрафіолет – відомий фактор ризику раку шкіри. Водночас ми все частіше використовуємо комп'ютери як для роботи, так і для відпочинку, тому багато часу проводимо в приміщенні. У зв'язку з цим виникла гіпотеза, що збільшення поширеності злоякісних пухлин, включаючи рак молочної залози, пов'язані з цими порівняно новими особливостями поведінки.

Гіпотезу про роль сонячного світла підтримують дослідження, які показують, що у жінок з низьким рівнем вітаміну D у крові частіше розвивається рак молочної залози. Однак важлива вада таких досліджень полягає в тому, що кількість вітаміну в них оцінювалася вже після діагнозу.

Нове дослідження раку грудей

Для нової наукової роботи автори вибрали показник, який об'єктивно показує, як багато часу жінки проводять поза приміщенням під сонцем. Вони використовували інформацію про те, де і як довго працювали учасниці дослідження. Для цього вчені скористалися даними Данської системи громадянської реєстрації. Вони виходили з того, що у північних широтах люди найактивніше виробляють вітамін D на сонці з 10 години ранку до 15 години дня.

Дослідження охопило понад 38 тисяч жінок віком до 70 років, у яких був виявлений рак молочної залози. Вчені порівняли їхню трудову історію з історією такої ж кількості жінок із контрольної групи.

Вітамін D зменшує ризик раку

Ризик раку молочної залози у віці старше 50 років був на 11% нижчим у групі жінок, які сумарно отримали найбільшу кількість ультрафіолету. Тривала, щонайменше 20 років, робота на свіжому повітрі була пов'язана зі зменшенням ризику розвитку раку молочної залози на 17%.

Це дослідження показує лише зв'язок роботи на вулиці та ризиком раку молочної залози. Вона не доводить, що саме перебування поза приміщенням було причиною цього зв'язку. Вчені вказують, що у дослідженні були деякі обмеження. Наприклад, воно не враховує, скільки вітаміну D учасниці отримували з їжею.