Дослідження представили фахівці з Інституту Френсіса Кріка, Національного інституту раку (NCI), Національних інститутів охорони здоров'я США (NIH) і Ольборзького університету в Данії.

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Ці результати можуть відкрити нові перспективи для профілактики та лікування раку.

Що виявили вчені

Дослідники виявили, що миші, які споживали їжу, багату на вітамін D, мали кращу імунну стійкість до експериментально трансплантованих пухлин і ефективніше реагували на імунотерапію. Ба більше, ефект зберігався навіть після видалення білка, який зв'язує вітамін D у крові.

Важливо! Вітамін D впливає на епітеліальні клітини кишківника, стимулюючи ріст певних видів бактерій, включно з Bacteroides fragilis, мікроб який посилює імунітет до раку, стримуючи ріст пухлин.

Резльтати перевірили експериментально

Щоб перевірити вплив бактерій на імунітет до раку, у мишей на звичайній дієті, тваринам вводили Bacteroides fragilis. І це також допомагало мінімізувати ріст пухлин, однак ефект не зберігався при дефіциті вітаміну D.

Аналіз охоплює дані 1,5 мільйона людей у Данії, він підтвердив зв'язок між низьким рівнем вітаміну D і підвищеним ризиком раку.

"Люди з вищим рівнем вітаміну D, ймовірно, краще реагують на імунні методи лікування раку", – ідеться у дослідженні.

Перспектива відкриття

І попри те, що Bacteroides fragilis виявляється в мікробіомі людини, потрібні додаткові дослідження для визначення, чи може вітамін D поліпшити імунітет до раку через цей механізм.

Вітамін D регулює мікробіом кишківника, сприяючи формуванню бактерій, які забезпечують кращий імунітет до раку. Втім, для розуміння механізмів цього процесу потрібно більше досліджень.

Втім, це уже свідчить про те, що виявлення чинників, які зумовлюють позитивний вплив вітаміну D на мікробіом кишківника, важливі для розробки нових методів лікування раку.

І звісно, подальші дослідження у перспективі допоможуть точніше визначити механізми дії та розробити персоналізовані стратегії лікування.