Исследование представили специалисты из Института Фрэнсиса Крика, Национального института рака (NCI), Национальных институтов здравоохранения США (NIH) и Ольборгского университета в Дании.

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Эти результаты могут открыть новые перспективы для профилактики и лечения рака.

Что обнаружили ученые

Исследователи обнаружили, что мыши, которые потребляли пищу, богатую витамином D, имели лучшую иммунную устойчивость к экспериментально трансплантированным опухолям и эффективнее реагировали на иммунотерапию. Более того, эффект сохранялся даже после удаления белка, который связывает витамин D в крови.

Важно! Витамин D влияет на эпителиальные клетки кишечника, стимулируя рост определенных видов бактерий, включая Bacteroides fragilis, микроб который усиливает иммунитет к раку, сдерживая рост опухолей.

Результаты проверили экспериментально

Чтобы проверить влияние бактерий на иммунитет к раку, у мышей на обычной диете, животным вводили Bacteroides fragilis. И это также помогало минимизировать рост опухолей, однако эффект не сохранялся при дефиците витамина D.

Анализ охватывает данные 1,5 миллиона человек в Дании, он подтвердил связь между низким уровнем витамина D и повышенным риском рака.

"Люди с высоким уровнем витамина D, вероятно, лучше реагируют на иммунные методы лечения рака", – говорится в исследовании.

Перспектива открытия

И несмотря на то, что Bacteroides fragilis обнаруживается в микробиоме человека, нужны дополнительные исследования для определения, может ли витамин D улучшить иммунитет к раку через этот механизм.

Витамин D регулирует микробиом кишечника, способствуя формированию бактерий, которые обеспечивают лучший иммунитет к раку. Впрочем, для понимания механизмов этого процесса нужно больше исследований.

Впрочем, это уже свидетельствует о том, что выявление факторов, которые обусловливают положительное влияние витамина D на микробиом кишечника, важны для разработки новых методов лечения рака.

И конечно, дальнейшие исследования в перспективе помогут точнее определить механизмы действия и разработать персонализированные стратегии лечения.