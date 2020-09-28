Вчені відкрили три ефективних антитіла проти SARS-CoV-2, які можуть стати основою препарату для пасивної вакцинації проти коронавірусу.

Фахівці Німецького центру нейродегенеративних захворювань відокремили майже 600 різних антитіл з крові пацієнтів, які видужали від COVID-19. В ході лабораторних тестів вони змогли скоротити їх число до декількох особливо ефективних проти вірусу SARS-CoV-2 та синтезували ці антитіла за допомогою клітинних культур, пише EurekAlert.

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Ці нейтралізуючі антитіла з'єднуються з клітинами вірусу SARS-CoV-2 і запобігають проникненню патогену в організм людини. До того ж розпізнавання вірусом антитіл допомагає імунним клітинам знищувати патоген.

Чи доведена така дія антитіл

Вчені провели випробування на хом'яках, які, як і люди, схильні до інфекції коронавірусу, вони підтвердили високу ефективність обраних антитіл. У інфікованих тварин, які отримали антитіла, хвороба не розвивалась, в кількох тварин з'являлися легкі симптоми. А якщо препарат вводили превентивно, тобто для здорових тварин, то інфікування не відбувалось.

Три антитіла виявилися особливо перспективними для клінічних досліджень, їх ми почали досліджувати, як пасивну вакцинацію проти SARS-CoV-2,

– пояснив професор Гаральд Прус, глава наукової групи.

Що таке пасивна вакцинація

Пасивна вакцинація відрізняється від активної тим, що пацієнтові вводять штучні антитіла до певних антигенів, і вона діє нетривалий час, зате відразу ж.