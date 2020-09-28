Ученые открыли три эффективных антитела против SARS-CoV-2, которые могут стать основой препарата для пассивной вакцинации против коронавируса.

Специалисты Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний отделили почти 600 различных антител из крови пациентов, которые выздоровели от COVID-19. В ходе лабораторных тестов они смогли сократить их число до нескольких особо эффективных против вируса SARS-CoV-2 и синтезировали эти антитела с помощью клеточных культур, пишет EurekAlert.

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Эти нейтрализующие антитела соединяются с клетками вируса SARS-CoV-2 и предотвращают проникновение патогена в организм человека. К тому же распознавание вирусом антител помогает иммунным клеткам уничтожать патоген.

Доказано ли такое действие антител

Ученые провели испытания на хомяках, которые, как и люди, склонны к инфекции коронавируса, они подтвердили высокую эффективность выбранных антител. У инфицированных животных, получивших антитела, болезнь не развивалась, у нескольких животных появлялись легкие симптомы. А если препарат вводили превентивно, то есть для здоровых животных, то инфицирование не происходило.

Три антитела оказались особенно перспективными для клинических исследований, их мы начали исследовать, как пассивную вакцинацию против SARS-CoV-2,

– пояснил профессор Харальд Прус, глава научной группы.

Что такое пассивная вакцинация

Пассивная вакцинация отличается от активной тем, что пациенту вводят искусственные антитела к определенным антигенам, и она действует непродолжительное время, зато сразу же.