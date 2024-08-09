Про це ідеться у дослідженні учених з Університету Нагоя. Ці дані акцентують увагу на важливості ретельного моніторингу рівня телуру в продуктах харчування.

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Яким чином зернові і рис підпищують тиск

Дослідники виявили, що систолічний артеріальний тиск спочатку підвищувався після впливу телуру, а потім підвищувався як систолічний, так і діастолічний артеріальний тиск при тривалому впливі.

Важливо! Результати свідчать, що гіпертонія може ще більше посилюватися при вищому та тривалому впливу.

Незважаючи на підвищення рівня телуру в сечі, споживання зернових і бобових безпосередньо не підвищує ризик гіпертонії. Зернові та бобові можуть містити багато різноманітних поживних речовин, які можуть зменшити ризик гіпертонії, попри високий рівень телуру,

— каже Кагава.

Телур переходить із гірничодобувної та виробничої діяльності в їжу, і зі збільшенням рівня зростає ймовірність розвитку або загострення гіпертонії. Водночас учені наголосили, що належний моніторинг рівня телуру в певних харчових продуктах може знизити високий кров'яний тиск у населення в цілому.

Що відомо про телур

Учені наголошують, що вплив телуру загрожує громадському здоров’ю. При цьому зазначають, що зернові та бобові, такі як рис і ферментовані соєві боби, є популярними продуктами харчування в Японії.

"Якщо ми зможемо легше виявляти концентрацію телуру не лише в сечі, але й у їжі, ґрунті та інших зразках навколишнього середовища та з'ясовувати зв'язок із різними параметрами здоров'я, це прискорить дослідження впливу телуру на здоров'я", – резюмували дослідники.

Телур потрапляє в їжу через ґрунт, який був забруднений у результаті викидів пилу, золи та шлаку в результаті видобутку та промисловості. Він переноситься з ґрунту на культурні рослини, такі як зернові, морква та часник.