Якщо піднімається вище цих показників, а ще відчувається млявість, слабкість, озноб – це симптом інфекції, яка потрапила в організм.
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Коли збивати температуру
Якщо температура вища за 38,3 °C, потрібно прийняти жарознижувальне – ібупрофен, парацетамол, напроксен. Аспірин теж можна, але його не рекомендують, якщо є проблеми зі зсіданням крові або були кровотечі в ШКТ.
Дітям аспірин не можна – він може спровокувати синдром Рея – рідкісний, але небезпечний стан печінкової недостатності та енцефалопатії. Завжди дотримуйтесь інструкцій та дозування.
Важливий відпочинок
Вважається, що висока температура відіграє важливу роль у боротьбі з інфекцією. Імунні реакції посилюються, і організм швидше може знищити патогени. Тому збивати не варто, поки це не завдає сильного дискомфорту. Краще орієнтуватися на самопочуття, а не на цифри – якщо дуже погано, чекати на заповітні 38,3 не варто.
Щоб стало легше, можна:
- відпочивати;
- пити багато рідин: воду, бульйон, морс, чай. Напої мають бути теплими, а не гарячими, щоб не обпалити слизові оболонки;
- прийняти теплу ванну. Температура води має бути трохи нижча за температуру тіла;
- накритися легкою ковдрою, якщо морозить;
- одягти одяг з легких тканин, а не кутатися.
Коли треба викликати швидку
- сильний головний біль;
- судоми;
- скутість потиличних м'язів;
- сплутаність свідомості;
- блювання, що повторюється, або діарея;
- шкірний висип, що швидко розповзається;
- температура за 38 °C триває більш як три дні.