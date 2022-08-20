Якщо піднімається вище цих показників, а ще відчувається млявість, слабкість, озноб – це симптом інфекції, яка потрапила в організм.

Також на тему: Як правильно полоскати горло

Коли збивати температуру

Якщо температура вища за 38,3 °C, потрібно прийняти жарознижувальне – ібупрофен, парацетамол, напроксен. Аспірин теж можна, але його не рекомендують, якщо є проблеми зі зсіданням крові або були кровотечі в ШКТ.

Дітям аспірин не можна – він може спровокувати синдром Рея – рідкісний, але небезпечний стан печінкової недостатності та енцефалопатії. Завжди дотримуйтесь інструкцій та дозування.

Важливий відпочинок

Вважається, що висока температура відіграє важливу роль у боротьбі з інфекцією. Імунні реакції посилюються, і організм швидше може знищити патогени. Тому збивати не варто, поки це не завдає сильного дискомфорту. Краще орієнтуватися на самопочуття, а не на цифри – якщо дуже погано, чекати на заповітні 38,3 не варто.

Щоб стало легше, можна:

відпочивати;

пити багато рідин: воду, бульйон, морс, чай. Напої мають бути теплими, а не гарячими, щоб не обпалити слизові оболонки;

прийняти теплу ванну. Температура води має бути трохи нижча за температуру тіла;

накритися легкою ковдрою, якщо морозить;

одягти одяг з легких тканин, а не кутатися.

Коли треба викликати швидку