Если поднимается выше этих показателей, а еще ощущается вялость, слабость, озноб – это симптом попавшей в организм инфекции.
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Когда сбивать температуру
Если температура выше 38,3 °C, нужно принять жаропонижающее – ибупрофен, парацетамол, напроксен. Аспирин тоже можно, но его не рекомендуют, если есть проблемы со свертыванием крови или были кровотечения в ЖКТ.
Детям аспирин нельзя – он может спровоцировать синдром Рея – редкое, но опасное состояние печеночной недостаточности и энцефалопатии. Всегда следуйте инструкциям и дозировкам.
Важный отдых
Считается, что высокая температура играет немаловажную роль в борьбе с инфекцией. Иммунные реакции усиливаются, и организм скорее может уничтожить патогены. Поэтому сбивать не стоит, пока это не наносит сильного дискомфорта. Лучше ориентироваться на самочувствие, а не на цифры – если очень плохо, ждать заветных 38,3 не стоит.
Чтобы стало легче, можно:
- отдыхать;
- пить много жидкостей: воду, бульон, морс, чай. Напитки должны быть теплыми, а не горячими, чтобы не обжечь слизистую;
- принять тёплую ванну. Температура воды должна быть немного ниже температуры тела;
- накрыться легким одеялом, если морозит;
- одеть одежду из легких тканей, а не кутаться.
Когда нужно вызвать скорую
- сильная головная боль;
- судороги;
- скованность затылочных мышц;
- спутанность сознания;
- повторяющаяся рвота или диарея;
- кожная быстро расползающаяся сыпь;
- температура при 38 °C длится более трех дней.