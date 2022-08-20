Если поднимается выше этих показателей, а еще ощущается вялость, слабость, озноб – это симптом попавшей в организм инфекции.

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Когда сбивать температуру

Если температура выше 38,3 °C, нужно принять жаропонижающее – ибупрофен, парацетамол, напроксен. Аспирин тоже можно, но его не рекомендуют, если есть проблемы со свертыванием крови или были кровотечения в ЖКТ.

Детям аспирин нельзя – он может спровоцировать синдром Рея – редкое, но опасное состояние печеночной недостаточности и энцефалопатии. Всегда следуйте инструкциям и дозировкам.

Важный отдых

Считается, что высокая температура играет немаловажную роль в борьбе с инфекцией. Иммунные реакции усиливаются, и организм скорее может уничтожить патогены. Поэтому сбивать не стоит, пока это не наносит сильного дискомфорта. Лучше ориентироваться на самочувствие, а не на цифры – если очень плохо, ждать заветных 38,3 не стоит.

Чтобы стало легче, можно:

отдыхать;

пить много жидкостей: воду, бульон, морс, чай. Напитки должны быть теплыми, а не горячими, чтобы не обжечь слизистую;

принять тёплую ванну. Температура воды должна быть немного ниже температуры тела;

накрыться легким одеялом, если морозит;

одеть одежду из легких тканей, а не кутаться.

Когда нужно вызвать скорую