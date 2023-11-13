Існує кілька методів вирощування нових зубів, що перебувають на різних стадіях дослідження та розробки. Методи можна поділити на зовнішні та внутрішні залежно від того, де відбувається процес формування зуба.

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Зовнішній за допомогою біодруку

Новий зуб повністю вирощується поза організмом зі спеціального каркаса, надрукованого на 3D-принтері, і потім імплантується в ротову порожнину.

Цей варіант поки що не дозволяє повністю повторити всі особливості справжнього зуба. Тобто виходить щось схоже структурою, але колір і форма можуть відрізнятися. Це може спричинити труднощі з імплантацією та приживленням.

Внутрішній за допомогою тканинної інженерії

Новий зуб росте безпосередньо в ротовій порожнині з підсадженого біоінженерного зачатку. Наприклад, японським ученим вдалося виростити зубний зачаток, який складається з дентину, пульпи та емалі, а також має судини та періодонтальні тканини.

Його підсадили миші в лунку, звідки витягли рідний зуб. Через два тижні новий зуб добре прижився, почав рости і функціонувати. Він не відрізнявся за міцністю, будовою та зовнішнім виглядом від природних зубів миші. Але у гризунів в зубах спочатку більше стовбурових клітин, ніж в людини, і вони постійно діляться.

Внутрішній за допомогою молекулярної інженерії

Ще один спосіб виростити новий зуб – "вимкнути" гени USAG-1, SPRY2 або SPRY4, які блокують зріст нових зубів. Виявилося, що після "вимкнення" цих генів у гризунів виростали додаткові зуби.

Передбачається, що можна відтворити зуб там, де він випав чи не виріс. Для цього в лунку – місце, де має бути зуб, – вводять особливу суміш. У ній містяться речовини, які "вимикають" гени, а також спеціальні клітини, які допоможуть сформувати новий зуб. Таким чином, процес росту зуба може розпочатися знову.

Важливо: описані методи досі перебувають у стадії експериментальних досліджень. Тому потрібні додаткові тести та перевірки, перш ніж вони зможуть бути використані у клінічній практиці.