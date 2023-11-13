Существует несколько методов выращивания новых зубов, находящихся на разных стадиях исследования и разработки. Методы можно разделить на внешние и внутренние в зависимости от того, где происходит процесс формирования зуба.

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Наружная с помощью биопечати

Новый зуб полностью выращивается вне организма из специального каркаса, напечатанного на 3D-принтере, и затем имплантируется в полость рта.

Этот вариант пока не позволяет полностью повторить все особенности настоящего зуба. То есть получается нечто сродни структуре, но цвет и форма могут отличаться. Это может привести к трудностям с имплантацией и приживлением.

Внутренний с помощью тканевой инженерии

Новый зуб растет непосредственно в полости рта из подсаженного биоинженерного зачатка. Например, японским ученым удалось вырастить зубной зачаток, состоящий из дентина, пульпы и эмали, а также сосудов и периодонтальных тканей.

Его подсадили мыши в лунку, откуда вытащили родной зуб. Через две недели новый зуб хорошо прижился, стал расти и функционировать. Он не отличался по крепости, строению и внешнему виду от естественных зубов мыши. Но у грызунов в зубах поначалу больше стволовых клеток, чем у человека, и они постоянно делятся.

Внутренний с помощью молекулярной инженерии

Еще один способ вырастить новый зуб – "выключить" гены USAG-1, SPRY2 или SPRY4, блокирующие рост новых зубов. Оказалось, что после "выключения" этих генов у грызунов росли дополнительные зубы.

Предполагается, что можно воспроизвести зуб там, где он выпал или не вырос. Для этого в лунку – место, где должен быть зуб – вводят особую смесь. В ней содержатся вещества, "выключающие" гены, а также специальные клетки, которые помогут сформировать новый зуб. Таким образом, процесс роста зуба может начаться снова.

Важно: описанные методы до сих пор находятся в стадии экспериментальных исследований. Поэтому необходимы дополнительные тесты и проверки, прежде чем они смогут быть использованы в клинической практике.