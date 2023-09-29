Люди жевали жвачку задолго до их появления на кассах супермаркета. Греки жевали смолу мастикового дерева, мая предпочитали тягучку из саподилового дерева, а коренные американцы жевали еловую смолу: этой привычкой, кстати, они заразили европейцев.

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Как жвачка помогает бороться с кариесом

Сегодняшние жевательные резинки лепят из синтетических материалов: эластомеров, смол и восков в разных пропорциях, добавляя ароматизаторы, красители и подсластители. Их польза в том, что они помогают производить больше слюны. Слюна – естественная защита рта от кислот, продукта жизнедеятельности бактерий, оставшихся во рту после еды. Они образуют тонкую пленку на зубах, медленно въедают в них и разрушают.

Сама по себе жвачка не спасет зубы. Но если соблюдать и другую гигиену рта: чистить зубы дважды в день пастой с фтором и жевать жвачку между приемами пищи, тогда она хорошая помощница. Идеальный вариант – еще добавить чистку зубной нитью каждый день. Наши предки не могли пасти с фтором, поэтому они жевали смолы, снова и снова инициируя образование слюны.

Без жвачки у человека производится примерно 0,3 – 0,4 миллилитра слюны в минуту. Этого мало, чтобы нейтрализовать бактерии через 20 минут, понадобится минимум час. Жвачка усиливает слюноотделение в 10 – 12 раз.

Другие бонусы жвачки

Жвачка не только хорошо защищает от кариеса, но и помогает при сухости во рту и неприятном запахе. Потому ее можно пожевать и после сна. Никакого гастрита и язвы из-за выделения кислоты в пустой желудок не будет. Исследования показывают, что даже время жевания резинки не оказывает значительного влияния на количество желудочного сока.

Жевание жвачки может уменьшить симптомы у людей с гастроэзофагеальным или ларингофарингеальным рефлюксами. В первом случае содержимое желудка попадает в пищевод, во втором – в горло.

Жевательная резинка с сахаром усиливает и без того кислотную среду во рту и не защищает от кариеса, а наоборот стимулирует его. Степень вреда зависит от количества сахара в резинке, продолжительности и частоты жевания.