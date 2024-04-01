Наукова робота з Ізраїлю нещодавно описала 26 пацієнтів, які зіткнулися з гострими порушеннями функції нирок після процедури, відомої як "бразильське" випрямлення волосся.

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Дослідники припускають, що похідні гліколевої кислоти, які містяться в засобах для випрямлення волосся, можуть проникати через шкіру і метаболізуватися печінкою в оксалати, що сприяє кальцієво-оксалатній нефропатії.

Однак, на цю мить не вистачає доказів, що підтверджують той факт, що гліколева кислота, що широко використовується в різній косметиці, може викликати гострі порушення функції нирок після проникнення через шкіру.

Ураження нирок після випрямлення волосся

Еммануель Летаверньє з Університету Сорбонни та його колеги представили приклад гострих порушень функції нирок в однієї пацієнтки, які виникли після процедури випрямлення волосся. Ця пацієнтка, 26-річна жінка з Тунісу, раніше не стикалася з проблемами зі здоров'ям.

У неї були зареєстровані три послідовні епізоди гострих порушень функції нирок (у червні 2020, квітні 2021 та липні 2022), які виникали безпосередньо після (в той же день) процедури випрямлення волосся. Під час процедури вона відчувала печіння, після чого на її шкірі голови з'являлися виразки. Засіб, що використовувався для випрямлення, містив кислоту гліоксилову, але не гліколеву.

Епізоди супроводжувалися блюванням, діареєю, лихоманкою та болем у спині. Лабораторні тести виявили підвищений рівень креатиніну в плазмі крові під час кожного епізоду. Комп'ютерна томографія не виявила ознак обструктивної уропатії, а аналіз сечі підтвердив наявність крові та лейкоцитів без білка чи бактерій. Варто зазначити, що функція нирок швидко відновлювалася після кожного епізоду.

Експериментальне підтвердження

Для дослідження потенційного механізму гострих порушень функції нирок, лікарі застосували засіб для випрямлення волосся на спинах мишей (контрольним мишам нанесли вазелін). Аналіз сечі, проведений наступного дня після нанесення засобу, виявив наявність подовжених кристалів оксалату кальцію моногідрату, аналогічних тим, які зазвичай спостерігаються після інтоксикації етиленгліколем.

Рівень креатиніну в плазмі крові в експериментальних мишей значно підвищився через 28 годин після нанесення засобу на шкіру. Тривимірна комп'ютерна томографія нирок показала наявність щільних відкладень оксалату кальцію моногідрату в канальцях нефронів.

Лікарі дійшли висновку, що гліоксилова кислота, яка є у засобі для випрямлення волосся, є причиною нефропатії, викликаної оксалатом кальцію. Цікаво, що цю кислоту нещодавно додали до складу засобів для випрямлення волосся як більш безпечну альтернативу формальдегіду. Лікарі роблять заклик до регулюючих органів приділити увагу профілю безпеки гліоксилової кислоти та, за необхідності, відкликати засоби з її вмістом із продажу.