Статистика свідчить, що в Європі в однієї дитини з 350 до 15 років ставлять діагноз "рак". Принаймні 10% дитячих ракових захворювань викликані рідкісними мутаціями зародкових клітин, але причини більшості з них залишаються незрозумілими. Як наслідок, лікарі поки не мають методів профілактики.

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Нове дослідження грудного вигодовування

Проте, нові дослідження вказують на потенційні антиракові властивості материнського молока. Метааналіз колишніх досліджень у цій галузі продемонстрував, що у дітей, які були на грудному вигодовуванні не менше шести місяців, ризик гострого лімфобластного лейкозу, найпоширенішого типу раку у дітей, був на 20% нижчим, ніж у тих, хто отримував грудне молоко менше пів року або харчувався синтетичними сумішами.

Вчені також виявили зв'язок між грудним вигодовуванням та меншою ймовірністю розвитку в дитинстві гострої мієлоїдної лейкемії, лімфоми Ходжкіна та нейробластоми. В дослідженні проаналізували дані 310 тисяч дітей, народжених з січня 2005-го по грудень 2018 року. Вчені оцінили зв'язок між тривалістю виняткового грудного вигодовування та ризиком раку у дітей.

Грудне молоко захищає від раку

Виявилось, що у тих, хто суворо харчувався материнським молоком не менше трьох місяців, ймовірність виникнення гематологічних видів раку, особливо гострого лімфобластного лейкозу, була більш ніж на третину нижчою, ніж у дітей, яких годували грудьми менше часу.

При цьому щодо онкопатологій центральної нервової системи такого взаємозв'язку не виявилося. Щодо інших типів ракових пухлин зниження ризику становило 13%, що вважається статистично значним.

Ці результати мають важливе значення, оскільки вони допомагають медицині просунутися у напрямку запобігання раку у дітей.