Научная работа из Израиля недавно описала 26 пациентов, которые столкнулись с острыми нарушениями функции почек после процедуры, известной как "бразильское" выпрямление волос.

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Исследователи предполагают, что производные гликолевой кислоты, которые содержатся в средствах для выпрямления волос, могут проникать через кожу и метаболизироваться печенью в оксалаты, что способствует кальциево-оксалатной нефропатии.

Однако, на данный момент не хватает доказательств, подтверждающих тот факт, что гликолевая кислота, широко используемая в различной косметике, может вызывать острые нарушения функции почек после проникновения через кожу.

Поражение почек после выпрямления волос

Эммануэль Летавернье з Университета Сорбонны и его коллеги представили пример острых нарушений функции почек у одной пациентки, которые возникли после процедуры выпрямления волос. Эта пациентка, 26-летняя женщина из Туниса, ранее не сталкивалась с проблемами со здоровьем.

У нее были зарегистрированы три последовательных эпизода острых нарушений функции почек (в июне 2020, апреле 2021 и июле 2022), которые возникали непосредственно после (в тот же день) процедуры выпрямления волос. Во время процедуры она чувствовала жжение, после чего на ее коже головы появлялись язвы. Средство, что использовалось для выпрямления, содержало кислоту глиоксиловую, но не гликолевую.

Эпизоды сопровождались рвотой, диареей, лихорадкой и болью в спине. Лабораторные тесты выявили повышенный уровень креатинина в плазме крови во время каждого эпизода. Компьютерная томография не выявила признаков обструктивной уропатии, а анализ мочи подтвердил наличие крови и лейкоцитов без белка или бактерий. Стоит отметить, что функция почек быстро восстанавливалась после каждого эпизода.

Экспериментальное подтверждение

Для исследования потенциального механизма острых нарушений функции почек, врачи применили средство для выпрямления волос на спинах мышей (контрольным мышам нанесли вазелин). Анализ мочи, проведенный на следующий день после нанесения средства, выявил наличие удлиненных кристаллов оксалата кальция моногидрата, аналогичных тем, которые обычно наблюдаются после интоксикации этиленгликолем.

Уровень креатинина в плазме крови у экспериментальных мышей значительно повысился через 28 часов после нанесения средства на кожу. Трехмерная компьютерная томография почек показала наличие плотных отложений оксалата кальция моногидрата в канальцах нефронов.

Врачи пришли к выводу, что глиоксиловая кислота, которая есть в средстве для выпрямления волос, является причиной нефропатии, вызванной оксалатом кальция. Интересно, что эту кислоту недавно добавили в состав средств для выпрямления волос как более безопасную альтернативу формальдегиду. Врачи призывают регулирующие органы уделить внимание профилю безопасности глиоксиловой кислоты и, при необходимости, отозвать средства с ее содержанием из продажи.