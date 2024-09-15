Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я України. Там також нагадали, чому правець небезпечний і як захистити дітей від хвороби.

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Як інфікувався хлопчик

10-річний хлопчик пошкодив гострим предметом палець лівої руки. Сталось це 20 серпня, а через 2 тижні в нього з'явились симптоми хвороби: болі та судоми в м'язах ніг, порушення мовлення та ковтання, тризм (спазм жувальних м'язів).

Дитина була невакцинована

Розвитку правця можна було б уникнути, якби батьки свого часу не відмовились від профілактичного щеплення. Наразі дитина отримує усе необхідне лікування.

Ризик смерті сягає 80%

У ЦГЗ нагадали на важливості вакцинації дітей проти таких небезпечних інфекційних хвороб, як правець, щоб запобігти важким або непоправним наслідкам.

Ризики смерті від правця без вакцинації, навіть з отриманням медичної допомоги, можуть сягати 80%. Більшість тих, хто одужав, залишаються інвалідизованими навіть після отримання лікування з використанням найсучасніших методів,

– наголосили медики.

Як можна захворіти на правець

Виникнути хвороба може унаслідок травмуваня із пошкодженням шкірних покривів і слизових, забруднених спорами збудника. Тому, якщо ви поранились іржавим або брудним предметом і в рану потрапив бруд, лікарі наполегливо радять, звертатись по кваліфіковану допомогу.

Важливо. Найефективнішим методом запобігання правцю є активна імунізація препаратами, що містять правцевий анатоксин. Щоб вакцинуватись безоплатно, зверніться до сімейного лікаря.

До слова, за 7 місяців 2024 року в Україні зареєстровано 8 випадків правця, з яких половина – серед дітей. Один випадок – летальний.