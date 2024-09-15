Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины. Там также напомнили, почему столбняк опасен и как защитить детей от болезни.

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Как заразился мальчик

10-летний мальчик повредил острым предметом палец левой руки. Произошло это 20 августа, а через 2 недели у него появились симптомы болезни: боли и судороги в мышцах ног, нарушение речи и глотания, тризм (спазм жевательных мышц).

Ребенок был невакцинирован

Развития столбняка можно было бы избежать, если бы родители в свое время не отказались от профилактической прививки. Сейчас ребенок получает все необходимое лечение.

Риск смерти достигает 80%

В ЦОЗ напомнили о важности вакцинации детей против таких опасных инфекционных болезней, как столбняк, чтобы предотвратить тяжелые или непоправимые последствия.

Риски смерти от столбняка без вакцинации, даже с получением медицинской помощи, могут достигать 80%. Большинство тех, кто выздоровел, остаются инвалидизированными даже после получения лечения с использованием самых современных методов,

– отметили медики.

Как можно заболеть столбняком

Возникнуть болезнь может вследствие травмирования с повреждением кожных покровов и слизистых, загрязненных спорами возбудителя. Поэтому, если вы поранились ржавым или грязным предметом и в рану попала грязь, врачи настоятельно советуют, обращаться за квалифицированной помощью.

Важно. Самым эффективным методом предотвращения столбняка является активная иммунизация препаратами, содержащих столбнячный анатоксин. Чтобы вакцинироваться бесплатно, обратитесь к семейному врачу.

К слову, за 7 месяцев 2024 года в Украине зарегистрировано 8 случаев столбняка, из которых половина – среди детей. Один случай – летальный.