У Вінниці посилюють карантин: які обмеження вводять
У Вінниці посилюють карантин через збільшення кількості інфікованих на COVID-19. Зокрема, нові обмеження запрацюють з 27 червня і будуть стосуватися закладів громадського харчування та розважальних закладів.
Рішення про посилення карантину ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і вводить додаткові обмеження, повідомляє прес-служба Вінницької міської ради.
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► Що відомо про зростання хворих
За останній тиждень у місті зареєстрували 109 нових випадків інфікування коронавірусом, коли нормативний показник – до 30.
► Як працюватимуть обмеження
З 27 червня заклади громадського харчування і розважальні заклади працюватимуть максимум до 23:00.
Що відомо про COVID-19 у Вінниці
- Від початку епідемії, станом на 26 червня, у Вінниці зареєстровано 1032 випадки інфікування на COVID-19.
- За останню добу виявлено ще 20 нових випадків.
- Загалом зараз хворіє 360 вінничан.
- Наразі на стаціонарному лікуванні перебуває 84 людини, 56 з яких – у міській клінічній лікарні №1; зокрема, серед них є 4 пацієнти з районів Вінницької області.
- Станом на сьогодні на самоізоляції перебувають 295 вінничан.