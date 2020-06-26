У Вінниці посилюють карантин через збільшення кількості інфікованих на COVID-19. Зокрема, нові обмеження запрацюють з 27 червня і будуть стосуватися закладів громадського харчування та розважальних закладів.

Рішення про посилення карантину ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і вводить додаткові обмеження, повідомляє прес-служба Вінницької міської ради. Актуально Новини про коронавірус 26 червня: більше тисячі хворих в Україні, спалах на "Троєщині" ► Що відомо про зростання хворих За останній тиждень у місті зареєстрували 109 нових випадків інфікування коронавірусом, коли нормативний показник – до 30. ► Як працюватимуть обмеження З 27 червня заклади громадського харчування і розважальні заклади працюватимуть максимум до 23:00. Що відомо про COVID-19 у Вінниці Від початку епідемії, станом на 26 червня, у Вінниці зареєстровано 1032 випадки інфікування на COVID-19.

За останню добу виявлено ще 20 нових випадків.

Загалом зараз хворіє 360 вінничан.

Наразі на стаціонарному лікуванні перебуває 84 людини, 56 з яких – у міській клінічній лікарні №1; зокрема, серед них є 4 пацієнти з районів Вінницької області.

Станом на сьогодні на самоізоляції перебувають 295 вінничан.