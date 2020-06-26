В Виннице усиливают карантин из-за увеличения количества инфицированных COVID-19. В частности, новые ограничения заработают с 27 июня и будут касаться заведений общественного питания и развлекательных заведений.

Решение об усилении карантина приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и вводит дополнительные ограничения, сообщает пресс-служба Винницкого городского совета. Актуально Новости о коронавирус 26 июня: более тысячи больных в Украине, вспышка на "Троещине" Что известно о росте больных За последнюю неделю в городе зарегистрировали 109 новых случаев инфицирования коронавирусом, когда нормативный показатель – до 30. Как будут работать ограничения С 27 июня общепит и развлекательные заведения будут работать максимум до 23:00. Что известно о COVID-19 в Виннице С начала эпидемии, по состоянию на 26 июня, в Виннице зарегистрированы 1032 случая инфицирования COVID-19.

За последние сутки выявлено еще 20 новых случаев.

В целом сейчас болеет 360 винничан.

Сейчас на стационарном лечении находится 84 человека, 56 из которых – в городской клинической больнице №1; в частности, среди них есть 4 пациента из районов Винницкой области.

По состоянию на данный момент на самоизоляции находятся 295 винничан.