В Виннице усиливают карантин: какие ограничения вводят
В Виннице усиливают карантин из-за увеличения количества инфицированных COVID-19. В частности, новые ограничения заработают с 27 июня и будут касаться заведений общественного питания и развлекательных заведений.
Решение об усилении карантина приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и вводит дополнительные ограничения, сообщает пресс-служба Винницкого городского совета.
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Что известно о росте больных
За последнюю неделю в городе зарегистрировали 109 новых случаев инфицирования коронавирусом, когда нормативный показатель – до 30.
Как будут работать ограничения
С 27 июня общепит и развлекательные заведения будут работать максимум до 23:00.
Что известно о COVID-19 в Виннице
- С начала эпидемии, по состоянию на 26 июня, в Виннице зарегистрированы 1032 случая инфицирования COVID-19.
- За последние сутки выявлено еще 20 новых случаев.
- В целом сейчас болеет 360 винничан.
- Сейчас на стационарном лечении находится 84 человека, 56 из которых – в городской клинической больнице №1; в частности, среди них есть 4 пациента из районов Винницкой области.
- По состоянию на данный момент на самоизоляции находятся 295 винничан.