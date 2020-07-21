Винайшли технологію, яка зробить прорив в лікуванні раку грудей
Вчені створили цільовий препарат для фотодинамічної терапії, який знищує потрійні негативні клітини раку молочної залози.
Дослідники пов'язали новий клас наноматеріалів, призначених для доставки ліків, з лігандами – сполуками, які зв'язуються з біомолекулами, пише Advanced Therapeutics.
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В результаті вдалося створити нанопористий препарат, який цілиться точно в пухлинні клітини й при цьому не шкодить здоров'ю.
Потрійний негативний рак молочної залози – один з найбільш агресивних, при якому часто потрібне хірургічне втручання. Альтернативою йому може стати фотодинамічна терапія.
Як працює новий метод
Цей метод заснований на введенні в організм фотосенсибілізатора – речовини, що підсилює чутливість тканин до світла. При опроміненні світлом генеруються токсичні активні форми кисню, які вбивають ракові клітини.
Новий препарат повинен пройти тести на ефективність і безпеку. На думку вчених, він допоможе лікарям знищувати клітини раку молочної залози без токсичних ефектів хімієтерапії.