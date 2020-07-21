Изобрели технологию, которая сделает прорыв в лечении рака груди
Ученые создали целевой препарат для фотодинамической терапии, который уничтожает тройные негативные клетки рака молочной железы.
Исследователи связали новый класс наноматериалов, предназначенных для доставки лекарств, с лигандами – соединениями, которые связываются с биомолекулами, пишет Advanced Therapeutics.
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В результате удалось создать нанопористый препарат, который целится точно в опухолевые клетки и при этом не вредит здоровью.
Тройной негативный рак молочной железы – один из самых агрессивных, при котором часто требуется хирургическое вмешательство. Альтернативой ему может стать фотодинамическая терапия.
Как работает новый метод
Этот метод основан на введении в организм фотосенсибилизатора – вещества, которое усиливает чувствительность тканей к свету. При облучении светом генерируются токсичные активные формы кислорода, которые убивают раковые клетки.
Новый препарат должен пройти тесты на эффективность и безопасность. По мнению ученых, он поможет врачам уничтожать клетки рака молочной железы без токсических эффектов химиотерапии.