Історію Вільяма опублікували на сайті Книги рекордів Гіннеса.
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Як куля потрапила в голову
Брати не знали, що гвинтівка заряджена, а тому продовжували грати, поки молодший випадково не вистрілив і не поцілив у голову Вільяма. Куля понівечили обличчя та призвела до втрати слуху на праве вухо та майже сліпоти на праве око.
Рентген підтвердив, що куля застрягла у голові / Фото Книги рекордів Гіннеса
Зазначають, що кулю так і не витягли через побоювання, що чоловік не переживе операцію.
Обличчя Вільяма було понівеченим / Фото Книги рекордів Гіннеса
Яким було життя чоловіка
Син Вільяма в інтерв'ю розповідав, що упродовж життя батько ніколи не скаржився на біль. Також Вільям не дозволив своїм недолікам визначати його і жити попри все. У дитинстві він активно займався спортом: грав у бейсбол, також навчався в коледжі, та все ж лікар рекомендував йому покинути навчання, аби зберегти зір.
Чоловік прожив довге і щасливе життя /Фото Книги рекордів Гіннеса
Вільям став фермером, а потім працював доглядачем кладовища. Був одружений, шлюб з Онетією тривав 71 рік, за цей час подружжя подорожувало світом та відвідало багато країн. У пари двоє синів, кілька онуків і правнуків.
Вільям Пейс помер у будинку для літніх людей у штаті Каліфорнія (США) 23 квітня 2012 року.