Принаймні ці дані представила команда вчених з Національного університету Ян-Мін Цзяо Тунг на Тайвані. Вони з'ясували, що люди з поганим здоров'ям порожнини рота, мають вищі ризики розвитку деменції.

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"Більшість систематичних оглядів спонукали нас до висновку про роль мікробіому порожнини рота у контексті виникнення деменції", – зазначив професор стоматології Чіа-Шу Лінь, один із авторів дослідження.

Учені наполягають, що гіпотезу уже підтвердили у дослідженнях за участі тварин і людей.

Цікаво, що у попередніх оглядах науковці наголошували на зв'язку між пародонтитом (одним з основних захворювань ясен у дорослих) і деменцією.

Зауважте. Попередні дослідження показали, що захворювання ясен пов'язане зі скороченням гіпокампа мозку, який бере участь у навчанні та пам'яті. Тобто, потенційно вони пов'язані і з іншими когнітивними проблемами.

Що нового виявили вчені

У мозку людей, які померли від хвороби Альцгеймера, учені виявили Porphyromonas gingivalis – бактерію, що спричиняє захворювання ясен. Тож, імовірно, ці мікроби можуть проникнути в мозок і пошкоджувати нервову тканину.

Водночас учені зазначають, що кореляція прослідковується і тому, що під час деменції у пацієнтів знижується здатність піклуватися про себе, що ще більше погіршує здоров'я порожнини рота і, як наслідок – когнітивні функції.

Втім, ці дані зовсім не означають, що піклуючись про здоров'я порожнини рота, можна значно запобігти ризикам розвитку деменції значною мірою. Для цього не достатньо просто добре чистити зуби. Водночас сенс у цьому є, і якщо можна знизити ризики хоча б на трохи, це потрібно робити.