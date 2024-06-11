Науковці давно вивчають вплив слабкого нюху на здоров'я старших людей. Нове дослідження свідчить, що в майже кожної 4-ї людини до 50 років погіршується нюх. Після 80 років – у більш ніж половини.

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Ризики втрати нюху

Втрата здатності повноцінно відчувати запахи може стати причиною зниження якості життя, зокрема відсутності задоволення від їжі. Також зростають ризики для життя у контексті безпеки. як от відчути на запах зіпсовану їжу, або відчути виток газу.

Однак погіршення нюху може мати й інші наслідки: зокрема, слабкий нюх може бути раннім маркером втрати когнітивних функцій. Причина у зв'язку між нюховою дисфункцією та гіршими когнітивними можливостями, пам'яттю та мовою.

Ризик Альцгеймера

Було доведено, що погіршення нюху може бути передвісником хвороби Паркінсона та вважається раннім симптомом хвороби Альцгеймера.

Враховуючи те, що на деменцію та хворобу Паркінсона припадає лише 22% надлишкової смертності, пов'язаної з поганим нюхом, дослідники поставили під сумнів, чи може дисфункція нюху бути маркером інших проблем зі здоров'ям.

Деталі дослідження

У ході дослідження команада проаналізувала дані 2537 людей.На момент експерименту їм було від 70 до 79 років. На старті їм перевірили нюх і відтоді почали за ними спостерігали упродовж 12 років або до моменту розвитку серцево-судинних станів або смерті.

Учасники з втратою нюху мали приблизно на 30% вищий ризик розвитку застійної серцевої недостатності, ніж учасники з хорошим нюхом,

– ідеться у дослідженні.

При цьому учені не виявили жодного зв'язку між втратою нюху та хворобою серця чи інсультом.

Тож, усе ще неясно, чи може погіршення нюху сприяти розвитку серцевої недостатності чи просто є фактором, який допоможе її передбачити.