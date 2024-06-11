Ученые давно изучают влияние слабого обоняния на здоровье старших людей. Новое исследование свидетельствует, что у почти каждого 4-го человека до 50 лет ухудшается обоняние. После 80 лет – у более чем половины.

Смотрите также Ультраобработанные продукты связали с еще одним негативным влиянием на организм

Риски потери обоняния

Потеря способности полноценно чувствовать запахи может стать причиной снижения качества жизни, в частности отсутствия удовольствия от еды. Также возрастают риски для жизни в контексте безопасности. как вот почувствовать на запах испорченную пищу, или почувствовать утечку газа.

Однако ухудшение обоняния может иметь и другие последствия: в частности, слабое обоняние может быть ранним маркером потери когнитивных функций. Причина в связи между обонятельной дисфункцией и худшими когнитивными возможностями, памятью и речью.

Риск Альцгеймера

Было доказано, что ухудшение обоняния может быть предвестником болезни Паркинсона и считается ранним симптомом болезни Альцгеймера.

Учитывая то, что на деменцию и болезнь Паркинсона приходится лишь 22% избыточной смертности, связанной с плохим обонянием, исследователи поставили под сомнение, может ли дисфункция обоняния быть маркером других проблем со здоровьем.

Детали исследования

В ходе исследования команада проанализировала данные 2537 человек. на момент эксперимента им было от 70 до 79 лет. На старте им проверили обоняние и с тех пор начали за ними наблюдали в течение 12 лет или до момента развития сердечно-сосудистых состояний или смерти.

Участники с потерей обоняния имели примерно на 30% выше риск развития застойной сердечной недостаточности, чем участники с хорошим обонянием,

– говорится в исследовании.

При этом ученые не обнаружили никакой связи между потерей обоняния и болезнью сердца или инсультом.

Поэтому, все еще неясно, может ли ухудшение обоняния способствовать развитию сердечной недостаточности или просто является фактором, который поможет ее предсказать.