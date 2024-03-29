Подагра – це форма артриту, яка викликає раптовий сильний біль у суглобах. Подагра виникає, коли сечова кислота накопичується в організмі та утворює кристали у суглобах. Це призводить до болю, набряку, почервоніння та обмеженості рухів у суглобі.

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Лікування подагри

Для лікування подагри є два типи ліків, які розв'язують різні проблеми. Перший тип зменшує запалення та біль під час нападу подагри. До таких ліків відносять нестероїдні протизапальні препарати – колхіцин та кортикостероїди.

Другий тип допомагає запобігти ускладненню подагри шляхом зниження кількості сечової кислоти у крові. До цього типу відносять ліки, які блокують вироблення сечової кислоти – алопуринол, фібуксостат, і препарати, що покращують введення сечової кислоти, наприклад, пробенецид. Ліки може призначити лише лікар.

Який тип терапії підходить у конкретному випадку, залежить від частоти нападів та вираженості симптомів, а також наявності інших проблем зі здоров'ям.

Спосіб життя

Також важливим є здоровий спосіб життя. Ось що можна зробити: