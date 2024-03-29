Подагра – это форма артрита, которая вызывает внезапную сильную боль в суставах. Подагра возникает, когда мочевая кислота накапливается в организме и образует кристаллы в суставах. Это приводит к боли, отека, покраснения и ограниченности движений в суставе.
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Лечение подагры
Для лечения подагры есть два типа лекарств, которые решают разные проблемы. Первый тип уменьшает воспаление и боль во время приступа подагры. К таким лекарствам относят нестероидные противовоспалительные препараты – колхицин и кортикостероиды.
Второй тип помогает предотвратить осложнения подагры путем снижения количества мочевой кислоты в крови. К этому типу относят лекарства, которые блокируют выработку мочевой кислоты – аллопуринол, фибуксостат, и препараты, улучшающие введение мочевой кислоты, например, пробенецид. Лекарства может назначить только врач.
Какой тип терапии подходит в конкретном случае, зависит от частоты приступов и выраженности симптомов, а также наличия других проблем со здоровьем.
Образ жизни
Также важным является здоровый образ жизни. Вот что можно сделать:
- Ограничить употребление алкоголя и напитков с добавленным сахаром. Вместо этого можно выбирать воду, чай, молоко, в том числе растительное.
- Старайтесь ограничить продукты с высоким содержанием мочевой кислоты, например, красное мясо, печень, морепродукты.
- Регулярно заниматься спортом и поддерживать здоровый вес. Лучше выбирать активность с низким уровнем воздействия на суставы, такую как ходьба, езда на велосипеде и плавание.