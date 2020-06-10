Кількість нових випадків коронавірусу дозволяє Україні поступово прощатись з карантинними обмеженнями. Наразі динаміка захворювання – під контролем.

Динаміка коронавірусу – під контролем

Послаблення карантину – це вимушений крок, на який пішли задля стабілізації економіки. Проте це не означає, що рівень захворюваності не враховують. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

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Розробляючи етапи послаблення або виходу з карантину ми шукаємо баланс, щоб не було різкого зростання випадків коронавірусної хвороби. Динаміка, яку ми відзначаємо, залишається в нашій стратегії стримування,

– сказав Ляшко.

Водночас головний санлікар країни повідомив про позитивні новини: зменшилась кількість госпіталізацій, а також менше пацієнтів потрапляють до відділень інтенсивної терапії.

Але такі випадки є і зараз майже 3,2 тисячі ліжок зайняті пацієнтами з коронавірусною хворобою, 98 осіб підключені до апаратів штучної вентиляції легень,

– сказав головний санлікар.

Сприяє послабленню карантину і те, що у літній період, за припущенням фахівців, вірус дещо втрачає свою агресивність.

В Україні – новий етап послаблення карантину

Зазначимо, що 10 червня в Україні стартував наступний етап пом'якшення карантинних обмежень.

На цьому етапі:

відкриють культурні заклади;

дозволять проводити концерти, виставки тощо;

відновлять роботу бази відпочинку і санаторії;

запрацюють готелі.

Проте послабити карантин через епідеміологічну ситуацію не зможуть такі регіони України:

Волинська область,

Житомирська,

Закарпатська,

Львівська,

Рівненська,

Чернівецька,

місто Київ.

Яка ситуація з COVID-19 в Україні?Станом на 10 червня в Україні зафіксували 28 381 випадок коронавірусу, з них 833 – летальні. За останню добу рекордною стала кількість смертей – 23. Від недуги вдалось одужати 12 769 людям.

Кількість нових випадків захворювання різко зросла тому що збільшилася кількість проведених тестувань. Так, зокрема, 8 червня методом ПЛР протестували 6 359 українців, 9 червня протестували 14 210 українців.



Послаблення карантину з 10 червня / Інфографіка 24 каналу