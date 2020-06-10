Рівень захворюваності дозволяє Україні виходити з карантину, – Ляшко
Кількість нових випадків коронавірусу дозволяє Україні поступово прощатись з карантинними обмеженнями. Наразі динаміка захворювання – під контролем.
Динаміка коронавірусу – під контролем
Послаблення карантину – це вимушений крок, на який пішли задля стабілізації економіки. Проте це не означає, що рівень захворюваності не враховують. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
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Розробляючи етапи послаблення або виходу з карантину ми шукаємо баланс, щоб не було різкого зростання випадків коронавірусної хвороби. Динаміка, яку ми відзначаємо, залишається в нашій стратегії стримування,
– сказав Ляшко.
Водночас головний санлікар країни повідомив про позитивні новини: зменшилась кількість госпіталізацій, а також менше пацієнтів потрапляють до відділень інтенсивної терапії.
Але такі випадки є і зараз майже 3,2 тисячі ліжок зайняті пацієнтами з коронавірусною хворобою, 98 осіб підключені до апаратів штучної вентиляції легень,
– сказав головний санлікар.
Сприяє послабленню карантину і те, що у літній період, за припущенням фахівців, вірус дещо втрачає свою агресивність.
В Україні – новий етап послаблення карантину
Зазначимо, що 10 червня в Україні стартував наступний етап пом'якшення карантинних обмежень.
На цьому етапі:
- відкриють культурні заклади;
- дозволять проводити концерти, виставки тощо;
- відновлять роботу бази відпочинку і санаторії;
- запрацюють готелі.
Проте послабити карантин через епідеміологічну ситуацію не зможуть такі регіони України:
- Волинська область,
- Житомирська,
- Закарпатська,
- Львівська,
- Рівненська,
- Чернівецька,
- місто Київ.
Яка ситуація з COVID-19 в Україні?Станом на 10 червня в Україні зафіксували 28 381 випадок коронавірусу, з них 833 – летальні. За останню добу рекордною стала кількість смертей – 23. Від недуги вдалось одужати 12 769 людям.
Кількість нових випадків захворювання різко зросла тому що збільшилася кількість проведених тестувань. Так, зокрема, 8 червня методом ПЛР протестували 6 359 українців, 9 червня протестували 14 210 українців.