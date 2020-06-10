Количество новых случаев коронавируса позволяет Украине постепенно прощаться с карантинными ограничениями. Сейчас динамика заболевания – под контролем.

Динамика коронавируса – под контролем

Ослабление карантина – это вынужденный шаг, на который пошли ради стабилизации экономики. Однако это не означает, что уровень заболеваемости не учитывают. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

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Разрабатывая этапы ослабления или выхода из карантина мы ищем баланс, чтобы не было резкого роста случаев коронавирусной болезни. Динамика, которую мы отмечаем, остается в нашей стратегии сдерживания,

– сказал Ляшко.

В то же время главный санврач страны сообщил позитивные новости: уменьшилось количество госпитализаций, а также меньше пациентов попадают в отделения интенсивной терапии.

Но такие случаи есть, и сейчас почти 3,2 тысячи коек заняты пациентами с коронавирусной болезнью, 98 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких,

– сказал главный санврач.

Способствует ослаблению карантина и то, что в летний период, по предположению специалистов, вирус несколько теряет свою агрессивность.

В Украине – новый этап ослабления карантина

Отметим, что 10 июня в Украине стартовал следующий этап смягчения карантинных ограничений.

На этом этапе:

откроют культурные заведения;

позволят проводить концерты, выставки и т. п;

возобновят работу базы отдыха и санатории;

заработают отели.

Однако ослабить карантин из-за эпидемиологической ситуации не смогут такие регионы Украины:

Волынская область,

Житомирская,

Закарпатская область,

Львовская область,

Ровненская,

АКБ,

город Киев.

Какова ситуация с COVID-19 в Украине? По состоянию на 10 июня в Украине зафиксировали 28 381 случай коронавируса, из них 833 – летальные. За последние сутки рекордным стало количество смертей – 23. От болезни удалось выздороветь 12 769 людям.



Количество новых случаев заболевания резко возросло потому, что увеличилось количество проведенных тестирований. Так, в частности, 8 июня методом ПЦР протестировали 6 359 украинцев, 9 июня – 14 210 украинцев.



Ослабление карантина с 10 июня / Инфографика 24 канала