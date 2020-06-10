В Україні за добу померло рекордне число людей від коронавірусу
В Україні знову зросла кількість людей, у яких виявили коронавірусну інфекцію – за минулу добу захворіли 525 українців. Таким чином загальна кількість хворих на COVID-19 становить 28 381.
На жаль, сьогодні 10 червня в Україні зафіксували рекорд за кількістю летальних випадків за добу. Про це свідчать дані Центру громадського здоров'я МОЗ України, пише 24 канал.
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Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 28 381 людина, з них 12 769 одужали, померли – 833. За минулу добу від коронавірусу померли 23 людини – це найбільший добовий показник летальності в країні від початку пандемії.
Кількість хворих на коронавірус в областях станом на 10 червня:
- Вінницька область – 1192 випадки;
- Волинська область – 1214 випадків;
- Дніпропетровська область – 971 випадок;
- Донецька область – 246 випадків;
- Житомирська область – 973 випадки;
- Закарпатська область – 1448 випадків;
- Запорізька область – 502 випадки;
- Івано-Франківська область – 1622 випадки;
- Кіровоградська область – 562 випадки;
- м. Київ – 3580 випадків;
- Київська область – 1865 випадків;
- Львівська область – 2289 випадків;
- Луганська область – 54 випадки;
- Миколаївська область – 309 випадків;
- Одеська область – 1028 випадків;
- Полтавська область – 276 випадків;
- Рівненська область – 2122 випадки;
- Сумська область – 198 випадків;
- Тернопільська область –1313 випадків;
- Харківська область – 1338 випадків;
- Херсонська область – 179 випадків;
- Хмельницька область – 520 випадків;
- Чернівецька область – 3757 випадків;
- Черкаська область – 501 випадок;
- Чернігівська область – 320 випадків.
Увага! Кількість нових випадків захворювання різко зросла тому що збільшилася кількість проведених тестувань. Так, зокрема, 9 червня методом ПЛР протестували 6 359 українців, 10 червня протестували 14 210 українців.
Усього від початку епідемії COVID-19 українські лабораторії дослідили 445 940 зразків методом ПЛР та 52 012 зразків — методом ІФА.
Який стан хворих на COVID-19
Загалом захворіли 2073 дитини та 5184 медиків. На амбулаторному лікуванні перебували 20 025 пацієнтів, з них 1741 дитина та 4198 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 8356 осіб, з них 332 дитини та 986 медики.
Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 306 осіб, зокрема одна дитина та 29 медиків.
З-поміж людей, що одужали, 2981 медпрацівник та 922 дитини.