У деяких людей перегородка викривлена з народження. А іноді вона зміщується прямо в процесі пологів. Але найчастіша причина кривої перегородки – травма носа.

Часто люди навіть не пам'ятають про удар, він міг статися кілька років тому, а симптоми з'являються тільки тепер. Хрящі з віком стають більш крихкими, і викривлення може посилитися, пише uptodate.

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Які проблеми створює викривлена перегородка

Перегородка тисне на стінки носа. Вони набрякають, дихати стає важче, часто з'являється нежить. Іноді ніс закладає так сильно, що люди можуть заснути тільки на одному боці. Ще ніс від тиску на стінки може боліти, а біль – віддавати в лоб. Пацієнти з викривленою перегородкою часто скаржаться на головні болі.

Порушується нормальний рух повітря. З боку викривленої перегородки повітря ледь потрапляє в пазухи носа – невеликі порожнини, які розташовані всередині кісток. Якщо пазухи не "провітрювати", вони можуть запалюватись і викликати гайморит.

Стоншується слизова оболонка носа. Через постійний тиск і запалення слизова пересихає, що збільшує ймовірність носових кровотеч і робить дихальні шляхи більш уразливими перед інфекціями.

Важко розрізняти запахи. Ми відчуваємо запахи завдяки невеликій зоні в носі. Через постійну закладеність у людей з викривленою перегородкою часто погіршується нюх.

Що робити з викривленою перегородкою?