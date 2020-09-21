Искривленная носовая перегородка: когда делать операцию
У некоторых людей перегородка искривлена с рождения. А иногда она смещается прямо в процессе родов. Но самая частая причина кривой перегородки – травма носа.
Часто люди даже не помнят об ударе, он мог произойти несколько лет назад, а симптомы появляются только теперь. Хрящи с возрастом становятся более хрупкими, и искривление может усилиться, пишет uptodate.
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Какие проблемы создает искривленная перегородка
Перегородка давит на стенки носа. Они отекают, дышать становится тяжелее, часто появляется насморк. Иногда нос закладывает так сильно, что люди могут заснуть только на одном боку. Еще нос от давления на стенки может болеть, а боль – отдавать в лоб. Пациенты с искривленной перегородкой часто жалуются на головные боли.
Нарушается нормальное движение воздуха. Со стороны искривленной перегородки воздух едва попадает в пазухи носа – небольшие полости, которые расположены внутри костей. Если пазухи не "проветривать", они могут воспаляться и вызывать гайморит.
Истончается слизистая оболочка носа. Из-за постоянного давления и воспаления слизистая пересыхает, что увеличивает вероятность носовых кровотечений и делает дыхательные пути более уязвимыми перед инфекциями.
Трудно различать запахи. Мы чувствуем запахи благодаря небольшой зоне в носу. Из-за постоянной заложенности у людей с искривленной перегородкой часто ухудшается обоняние.
Что делать с искривленной перегородкой?
- Вариант 1. Ничего не делать. Если вы случайно узнали, что перегородка искривлена, но это не вызывает никаких симптомов и не усложняет жизнь, то врачебные манипуляции не нужны.
- Вариант 2. Если есть насморк, проблемы со сном, частые инфекции дыхательных путей, стоит записаться к лору. Врач может назначить средства, которые облегчат дыхание. Обычно это солевой раствор и капли или таблетки для снятия отека. Еще могут прописать антигистаминные или кортикостероидные спреи. Они пробивают нос, но не устраняют причину проблем.
- Вариант 3. Если перегородка сильно ухудшает качество жизни, стоит пойти к лору за направлением на септопластика – классическую операцию по выравниванию перегородки. Хирург убирает искривленный кусочек хряща или кости – и перегородка занимает положение посередине. Форма носа может измениться, если искривление было слишком сильным.