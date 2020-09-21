У некоторых людей перегородка искривлена с рождения. А иногда она смещается прямо в процессе родов. Но самая частая причина кривой перегородки – травма носа.

Часто люди даже не помнят об ударе, он мог произойти несколько лет назад, а симптомы появляются только теперь. Хрящи с возрастом становятся более хрупкими, и искривление может усилиться, пишет uptodate.

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Какие проблемы создает искривленная перегородка

Перегородка давит на стенки носа. Они отекают, дышать становится тяжелее, часто появляется насморк. Иногда нос закладывает так сильно, что люди могут заснуть только на одном боку. Еще нос от давления на стенки может болеть, а боль – отдавать в лоб. Пациенты с искривленной перегородкой часто жалуются на головные боли.

Нарушается нормальное движение воздуха. Со стороны искривленной перегородки воздух едва попадает в пазухи носа – небольшие полости, которые расположены внутри костей. Если пазухи не "проветривать", они могут воспаляться и вызывать гайморит.

Истончается слизистая оболочка носа. Из-за постоянного давления и воспаления слизистая пересыхает, что увеличивает вероятность носовых кровотечений и делает дыхательные пути более уязвимыми перед инфекциями.

Трудно различать запахи. Мы чувствуем запахи благодаря небольшой зоне в носу. Из-за постоянной заложенности у людей с искривленной перегородкой часто ухудшается обоняние.

Что делать с искривленной перегородкой?