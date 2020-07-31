В Україні з 2021 року планують поділити виклики екстреної медичної допомоги на 4 типи: критичний, екстрений, невідкладний і непрофільний. Крім того, час доїзду "швидкої" у цих категоріях буде різним. У МОЗ вже представили детальний план.

Про план реформи екстреної медичної допомоги розповів очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу, пише 24 канал.

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Степанов анонсував поділ викликів "швидкої" на 4 категорії: критичний, екстрений, невідкладний і непрофільний.

Максим Степанов чу сказати, що це ні в якому разі не говорить, що вам не буде надана медична допомога. Вона буде надана. “Хо Ми розуміємо, що інколи є виклики, які не потребують 10-хвилинного приїзду, бо не йдеться про критичний стан або невідкладний”.

Та додав, що інколи є виклики, які не потребують 10-хвилинного приїзду, бо не йдеться про критичний стан або невідкладний.

МОЗ планує підвищити працівникам "швидкої" зарплату.

Так, у МОЗ вважають, що зарплата у водія, який є екстреним медичним техніком, повинна бути від 10 до 12 тисяч гривень. Диспетчера – від 11 до 13 тисяч гривень. У фельдшера – від 13 до 16 тисяч гривень, лікаря – від 20 до 22 тисяч гривень.

Нагадаємо, Кабмін збільшив фінансування екстреної медичної допомоги на 40% до кінця 2020 року, але медики досі не отримали цих грошей. МОЗ звинуватило у цьому Національну службу здоров'я, але у НСЗУ кажуть, що це маніпуляція, адже для того, аби здійснити виплати необхідне затвердження бюджетної програми тим же МОЗ та Мінфіном.

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Маршрутизація пацієнтів – чому це важливо

Крім цього, МОЗ перегляне та змінить систему маршрутизації пацієнтів, тобто у який саме медзаклад мають направляти пацієнта у критичному стані, аби людина, яка потребує наприклад якісної допомоги через інсульт, отримала її якнайшвидше, адже не усі лікарні мають для цього відповідні ресурси.

За словами Степанова, у 2021 році послуги екстреної медичної допомоги та її фінансування має бути на рівні 15,9 млрд грн.