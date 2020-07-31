В Украине с 2021 года планируют поделить вызовы экстренной медицинской помощи на 4 типа: критический, экстренный, неотложный и непрофильный. Кроме того, время приезда "скорой" в этих категориях будет разным. В Минздраве уже представили детальный план.

О плане реформы экстренной медицинской помощи рассказал глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга, пишет 24 канал.

Читайте также Степанов сказал, сколько должны зарабатывать врачи

Степанов анонсировал разделение вызовов "скорой" на 4 категории: критический, экстренный, неотложный и непрофильный.

Максим Степанов “Хо чу сказать, что это ни в коем случае не говорит, что вам не будет оказана медицинская помощь. Она будет предоставлена.

Мы понимаем, что иногда есть вызовы, которые не требуют 10-минутного приезда, потому что речь не идет о критическом состоянии или неотложный ”.

И добавил, что иногда есть вызовы, которые не требуют 10-минутного приезда, потому что речь не идет о критическом состоянии или неотложный.

Минздрав планирует повысить работникам "скорой" зарплату.

Так, в Минздраве считают, что зарплата у водителя, который является экстренным медицинским техником, должна быть от 10 до 12 тысяч гривен. Диспетчера – от 11 до 13 тысяч гривен. У фельдшера – от 13 до 16 тысяч гривен, врача – от 20 до 22 тысяч гривен.

Напомним, Кабмин увеличил финансирование экстренной медицинской помощи на 40% к концу 2020 года, но медики до сих пор не получили этих денег. Минздрав обвинил в этом Национальную службу здоровья, но в НСЗУ говорят, что это манипуляция, ведь для того, чтобы осуществить выплаты необходимо утверждение бюджетной программы тем же Минздравом и Минфином.

Больше о манипуляцию с выплатами Срыв выплат медикам "скорой": кто виноват

Маршрутизация пациентов – почему это важно

Кроме этого, МИНЗДРАВ пересмотрит и изменит систему маршрутизации пациентов, то есть в какое именно медучреждение должны направлять пациента в критическом состоянии, чтобы человек, который нуждается например качественной помощи через инсульт, получила ее как можно быстрее, ведь не все больницы имеют для этого соответствующие ресурсы.

По словам Степанова, в 2021 году услуги экстренной медицинской помощи и ее финансирование должно быть на уровне 15,9 млрд грн.