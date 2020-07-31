Вызов "скорой": что изменится в 2021 году
В Украине с 2021 года планируют поделить вызовы экстренной медицинской помощи на 4 типа: критический, экстренный, неотложный и непрофильный. Кроме того, время приезда "скорой" в этих категориях будет разным. В Минздраве уже представили детальный план.
О плане реформы экстренной медицинской помощи рассказал глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга, пишет 24 канал.
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Категории экстренной помощи
Степанов анонсировал разделение вызовов "скорой" на 4 категории: критический, экстренный, неотложный и непрофильный.
Мы понимаем, что иногда есть вызовы, которые не требуют 10-минутного приезда, потому что речь не идет о критическом состоянии или неотложный ”.
И добавил, что иногда есть вызовы, которые не требуют 10-минутного приезда, потому что речь не идет о критическом состоянии или неотложный.
Минздрав планирует повысить работникам "скорой" зарплату.
Так, в Минздраве считают, что зарплата у водителя, который является экстренным медицинским техником, должна быть от 10 до 12 тысяч гривен. Диспетчера – от 11 до 13 тысяч гривен. У фельдшера – от 13 до 16 тысяч гривен, врача – от 20 до 22 тысяч гривен.
Напомним, Кабмин увеличил финансирование экстренной медицинской помощи на 40% к концу 2020 года, но медики до сих пор не получили этих денег. Минздрав обвинил в этом Национальную службу здоровья, но в НСЗУ говорят, что это манипуляция, ведь для того, чтобы осуществить выплаты необходимо утверждение бюджетной программы тем же Минздравом и Минфином.
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Маршрутизация пациентов – почему это важно
Кроме этого, МИНЗДРАВ пересмотрит и изменит систему маршрутизации пациентов, то есть в какое именно медучреждение должны направлять пациента в критическом состоянии, чтобы человек, который нуждается например качественной помощи через инсульт, получила ее как можно быстрее, ведь не все больницы имеют для этого соответствующие ресурсы.
По словам Степанова, в 2021 году услуги экстренной медицинской помощи и ее финансирование должно быть на уровне 15,9 млрд грн.