Степанов сказал, сколько должны зарабатывать врачи
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов убежден, что заработная плата украинских врачей должна стартовать от 20 - 25 тысяч гривен.
По его словам, нынешний уровень заработной платы украинских врачей есть недопустим. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
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Глава Минздрава убежден, если мы хотим иметь профессиональных врачей с достойными условиями труда, которые будут качественно нас лечить, то необходимо увеличивать размер их зарплаты.
С 1 сентября 2020 года в Украине планируется увеличение зарплаты медиков на 3500 гривен. Однако, Степанов считает, что этого недостаточно, поэтому на 2021 год повышение заработной платы врачам будут заложены в тарифы на лечение.
"Я всегда считал, что врач, или медсестра, или водитель скорой не могут получать зарплату такую, которую они получают сегодня. Это недопустимо. Но мы сделали первый шаг", – сказал министр.
Кому и насколько правительство хочет увеличить зарплату
- Всем врачам, независимо от должности, повышение оклада на 75%;
- Среднему медицинскому персоналу – на 50% минимальной зарплаты, примерно на 2360 гривен;
- Младшим медицинским сестрам повысить на 25% минимально заработной платы, примерно на 1180 гривен.