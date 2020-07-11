Министр здравоохранения Украины Максим Степанов убежден, что заработная плата украинских врачей должна стартовать от 20 - 25 тысяч гривен.

По его словам, нынешний уровень заработной платы украинских врачей есть недопустим. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

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Глава Минздрава убежден, если мы хотим иметь профессиональных врачей с достойными условиями труда, которые будут качественно нас лечить, то необходимо увеличивать размер их зарплаты.

С 1 сентября 2020 года в Украине планируется увеличение зарплаты медиков на 3500 гривен. Однако, Степанов считает, что этого недостаточно, поэтому на 2021 год повышение заработной платы врачам будут заложены в тарифы на лечение.

"Я всегда считал, что врач, или медсестра, или водитель скорой не могут получать зарплату такую, которую они получают сегодня. Это недопустимо. Но мы сделали первый шаг", – сказал министр.

Кому и насколько правительство хочет увеличить зарплату