Президент Украины Владимир Зеленский распорядился повысить зарплаты для медицинских работников.

На повышение зарплат правительство готово выделять более 2 миллиардов гривен ежемесячно. Об этом пишет пресс-служба Офиса президента.

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Повышение будет действовать до того момента, пока не будет отработана новая система начисления зарплат в рамках медицинской реформы с 2021 года.

Медицинская реформа не сработала для врачей второго звена. Их зарплаты мизерные. Пока не заработает новая система начисления зарплат в 2021 году, мы введем промежуточное решение, и зарплаты наших медиков... вырастут уже с сентября. Из цифр, предоставленных правительством, я вижу, что мы можем существенно повысить зарплаты,

– сказал Владимир Зеленский.

Зарплата будет увеличена для медиков, работающих в учреждениях вторичного звена, то есть оказывающих специализированную медицинскую помощь.

Выделение 2 миллиардов гривен ежемесячно на выплаты врачам позволит обеспечить повышение зарплаты до 70% от их тарифной ставки, медсестер и санитаров – на 50% и 25% соответственно от минимальной заработной платы.

Пример повышения зарплат медикам

По прогнозам правительства, зарплата врача-хирурга повыситься до 10,5 тысячи гривен, средняя зарплата среднего медперсонала поднимется до более 7 тысяч гривен, а младшего – приблизиться до 6 тысяч гривен.