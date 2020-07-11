Степанов сказав, скільки мають заробляти лікарі
Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов переконаний, що заробітна плата українських лікарів повинна стартувати від 20 – 25 тисяч гривень.
За його словами, нинішній рівень заробітної плати українських лікарів є неприпустимий. Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів.
До теми Зеленський дав розпорядження з 1 вересня підвищити зарплати лікарям
Голова МОЗ переконаний, якщо ми хочемо мати професійних лікарів з гідними умовами праці, які якісно нас лікуватимуть, то необхідно збільшувати розмір їхньої зарплати.
З 1 вересня 2020 року в Україні планується збільшення зарплати медиків на 3 500 гривень. Однак, Степанов вважає, що цього недостатньо, тому на 2021 рік підвищення заробітної плати лікарям будуть закладені в тарифи на лікування.
"Я завжди вважав, що лікар, чи медична сестра, чи водій швидкої не можуть отримувати зарплату таку, яку вони отримують сьогодні. Це неприпустимо. Але ми зробили перший крок", – сказав міністр.
Кому і наскільки уряд хоче збільшити зарплату
- Усім лікарям, незалежно від посади, підвищення окладу на 75%;
- Середньому медичному персоналу – на 50% мінімальної зарплати, приблизно на 2360 гривень;
- Молодшим медичним сестрам підвищити на 25% мінімально заробітної плати, приблизно на 1180 гривень.