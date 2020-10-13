Госпіталі МВС та СБУ є "потенційним резервом ліжок" для хворих на коронавірус. У МОЗ також шукають можливості, як і де перепрофілювати заклади для боротьби із коронавірусом. Тож лікарні відомчих служб є потенційно резервом ліжок, які можуть розгортати. У Києві на тимчасовий госпіталь може перетворитись Палац Спорту.

Які ще відомчі лікарні можна залучити для лікування хворих на коронавірус і чи варто розгортати додатковий госпіталь в Палаці Спорту – про це і не тільки колишній директор Центру громадського здоров'я МОЗ Володимир Курпіта розповів в ефірі 24 каналу.

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Чому про відомчі лікарні заговорили лише зараз?

Як він зазначив, відомчі лікарні перебувають не під підпорядкуванням МОЗ. Тому вони не могли розраховувати на їхні потужності, доки не надійшла їхня черга.

Я думаю, що перемовини таки проводили. Ці лікувальні заклади мають потужні ресурси. Вони є не лише у Києві, а й у великих обласних центрах,

– наголосив Курпіта.

Скільки в Україні різних відомчих медзакладів?

Нещодавно мер Києва звернувся з проханням надати заклади Національної академії медичних наук, МОЗу та відомчі медзаклади – для лікування хворих на коронавірус. Як зазначив Курпіта, відповідне рішення про перепрофілювання 6 національних університетів у академії прийняла 30 вересня 2020. Відповідно до цього, передбачають розгорнути приблизно 360 ліжок в різних інститутах.

Довідка. Мобільні госпіталі для пацієнтів з COVID-19 відкриватимуть лише після того, як будуть заповнені всі ліжка у медичних закладах. Такі шпиталі, як зазначав Максим Степанов, можна буде розміщувати і на територіях виставкових центрів та військових госпіталів, які перебувають у підпорядкуванні ДСНС. Проте тут може постати проблема недостатньої кількості медичних працівників.

Ідеї розгортання шпиталю в Палаці Спорту

Володимир Курпіта ствердив, що досить скептично ставиться до того, щоб розгортати шпиталь у непідготовленому приміщенні, зокрема у Палаці Спорту, оскільки вони потребуватимуть:

обладнання з відповідною апаратурою;

забезпечення персоналом.

Це швидше побажання, аніж реальна можливість. Перепрофілювання спеціальних інститутів було б більш перспективним,

– вважає Курпіта.

Детальніше дивіться у повному відео розмови 24 каналу з Володимиром Курпітою: