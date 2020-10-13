Госпитали МВД и СБУ являются "потенциальным резервом коек" для больных коронавирусом. В Минздраве также ищут возможности, как и где перепрофилировать учреждения для борьбы с коронавирусом. Поэтому больницы ведомственных служб являются потенциально резервом коек, которые могут разворачивать. В Киеве во временный госпиталь может превратиться Дворец Спорта.

Какие еще ведомственные больницы можно привлечь для лечения больных коронавирусом и стоит ли разворачивать дополнительный госпиталь во Дворце Спорта – об этом и не только бывший директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита рассказал в эфире 24 канала.

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Почему о ведомственных больницах заговорили только сейчас?

Как он отметил, ведомственные больницы находятся не под подчинением Минздрава. Поэтому они не могли рассчитывать на их мощности, пока не наступила их очередь.

Я думаю, что переговоры таки проводили. Эти лечебные учреждения имеют мощные ресурсы. Они есть не только в Киеве, но и в крупных областных центрах,

– отметил Курпита.

Сколько в Украине различных ведомственных медучреждений?

Недавно мэр Киева обратился с просьбой предоставить заведения Национальной академии медицинских наук, Минздрава и ведомственные медучреждения – для лечения больных коронавирусом. Как отметил Курпита, соответствующее решение о перепрофилировании 6 национальных университетов в академии приняли 30 сентября 2020 года. В соответствии с этим, планируют развернуть примерно 360 коек в разных институтах.

Справка. Мобильные госпитали для пациентов с COVID-19 будут открывать только после того, как будут заполнены все кровати в медицинских учреждениях. Такие госпитали, как отмечал Максим Степанов, можно будет размещать и на территориях выставочных центров и военных госпиталей, которые находятся в подчинении ГСЧС. Однако здесь может возникнуть проблема недостатка медицинских работников.

Идеи развертывания госпиталя во Дворце Спорта

Владимир Курпита подтвердил, что скептически относится к тому, чтобы разворачивать госпиталь в неподготовленном помещении, в частности во Дворце Спорта, поскольку они будут нуждаться в:

оборудовании с соответствующей аппаратурой;

обеспечении персоналом.

Это скорее пожелание, чем реальная возможность. Перепрофилирование специальных институтов было бы более перспективным,

– считает Курпита.

Подробнее смотрите в полном видео разговора 24 канала с Владимиром Курпитой: