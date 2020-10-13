Ведомственный госпиталь во Дворце Спорта: врач-инфекционист ответил насколько это реально
Госпитали МВД и СБУ являются "потенциальным резервом коек" для больных коронавирусом. В Минздраве также ищут возможности, как и где перепрофилировать учреждения для борьбы с коронавирусом. Поэтому больницы ведомственных служб являются потенциально резервом коек, которые могут разворачивать. В Киеве во временный госпиталь может превратиться Дворец Спорта.
Какие еще ведомственные больницы можно привлечь для лечения больных коронавирусом и стоит ли разворачивать дополнительный госпиталь во Дворце Спорта – об этом и не только бывший директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита рассказал в эфире 24 канала.
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Почему о ведомственных больницах заговорили только сейчас?
Как он отметил, ведомственные больницы находятся не под подчинением Минздрава. Поэтому они не могли рассчитывать на их мощности, пока не наступила их очередь.
Я думаю, что переговоры таки проводили. Эти лечебные учреждения имеют мощные ресурсы. Они есть не только в Киеве, но и в крупных областных центрах,
– отметил Курпита.
Сколько в Украине различных ведомственных медучреждений?
Недавно мэр Киева обратился с просьбой предоставить заведения Национальной академии медицинских наук, Минздрава и ведомственные медучреждения – для лечения больных коронавирусом. Как отметил Курпита, соответствующее решение о перепрофилировании 6 национальных университетов в академии приняли 30 сентября 2020 года. В соответствии с этим, планируют развернуть примерно 360 коек в разных институтах.
Идеи развертывания госпиталя во Дворце Спорта
Владимир Курпита подтвердил, что скептически относится к тому, чтобы разворачивать госпиталь в неподготовленном помещении, в частности во Дворце Спорта, поскольку они будут нуждаться в:
- оборудовании с соответствующей аппаратурой;
- обеспечении персоналом.
Это скорее пожелание, чем реальная возможность. Перепрофилирование специальных институтов было бы более перспективным,
– считает Курпита.
Подробнее смотрите в полном видео разговора 24 канала с Владимиром Курпитой: