Минулого тижня Віднем почав ходити переобладнаний трамвай, у якому кожен охочий може зробити вакцину проти грипу.

Окрім того, що цей трамвай зможе допомогти провакцинувати більшу кількість охочих, він також є елементом інформаційної компанії, мета якої – привернути увагу населення до вакцинації, повідомляє The Local.

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Експерти та медики попереджають, що своєчасна вакцинація проти грипу перед традиційним епідсезоном допоможе зменшити кількість хворих та навантаження на лікарні.

Ми хочемо, щоби вакцинувалися якомога більше віденців, щоб спроможності лікарень вистачило. Тому що ми не знаємо, що нас чекає взимку з коронавірусом,

– заявив мер Відня Міхаель Людвіг.



Переобладнаний трамвай для вакцинації / Фото: The Lokal

Людвіг також повідомив, що місто закупило 400 тисяч доз вакцини проти грипу, завдяки чому щеплення зможуть зробити близько 25% населення.

Зробити щеплення проти хвороби можна як і у трамваї, так і у місцевих лікарнях.