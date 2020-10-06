На прошлой неделе по Вене начал ходить переоборудованный трамвай, в котором каждый желающий может сделать вакцину против гриппа.

Кроме того, что этот трамвай сможет помочь провакцинировать большее количество желающих, он также является элементом информационной компании, цель которой – привлечь внимание населения к вакцинации, сообщает The Local.

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Эксперты и медики предупреждают, что своевременная вакцинация против гриппа перед традиционным эпидсезоном поможет уменьшить количество больных и нагрузку на больницы.

Мы хотим, чтобы вакцинировались как можно больше венцев, чтобы способности больниц хватило. Потому что мы не знаем, что нас ждет зимой с коронавирусом,

– заявил мэр Вены Михаэль Людвиг.

Переоборудованный трамвай для вакцинации / Фото: The Lokal

Людвиг также сообщил, что город закупил 400 тысяч доз вакцины против гриппа, благодаря чему прививки смогут сделать около 25% населения.

Сделать прививку против болезни можно как и в трамвае, так и в местных больницах.