В Вене запустили специальный трамвай, в котором людей вакцинируют против гриппа: фото
На прошлой неделе по Вене начал ходить переоборудованный трамвай, в котором каждый желающий может сделать вакцину против гриппа.
Кроме того, что этот трамвай сможет помочь провакцинировать большее количество желающих, он также является элементом информационной компании, цель которой – привлечь внимание населения к вакцинации, сообщает The Local.
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Эксперты и медики предупреждают, что своевременная вакцинация против гриппа перед традиционным эпидсезоном поможет уменьшить количество больных и нагрузку на больницы.
Мы хотим, чтобы вакцинировались как можно больше венцев, чтобы способности больниц хватило. Потому что мы не знаем, что нас ждет зимой с коронавирусом,
– заявил мэр Вены Михаэль Людвиг.
Переоборудованный трамвай для вакцинации / Фото: The Lokal
Людвиг также сообщил, что город закупил 400 тысяч доз вакцины против гриппа, благодаря чему прививки смогут сделать около 25% населения.
Сделать прививку против болезни можно как и в трамвае, так и в местных больницах.