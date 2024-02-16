Менструація – частина менструального циклу, регулярні кровотечі з піхви, що відбуваються через відторгнення внутрішнього шару матки – ендометрія – у тому випадку, якщо після овуляції не настає вагітність.

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Що таке фріблідинг

Фріблідинг, або вільна кровотеча – відмова від використання засобів особистої гігієни – прокладок, тампонів, менструальних чаш під час місячних.

В останні кілька років рух став популярним і привернув громадську увагу. Обговорення тривають дуже активні. Хтось висловлює протест. Хтось вважає, що фріблідинг є ефективним способом привернути увагу суспільства до теми менструації. Єдиної думки немає, і навряд чи вона колись сформується. Кожна людина має право на свою думку.

Наскільки безпечний фріблідинг

На цей час жодних досліджень у цій галузі не проводилося. Навряд чи така практика має якийсь вплив з фізіологічного погляду: використання засобів особистої гігієни або відмова від них ніяк не впливає на регулярність циклу та тривалість менструальної кровотечі.

Основне, чого можна побоюватися, — осуд із боку суспільства. Воно не готове до таких різких демонстративних кроків. Вибираючи для себе цю практику, потрібно бути готовою до того, що не кожна людина віднесеться до цього спокійно.

Погодні умови також треба враховувати: взимку буває дуже холодно, це може принести сильний дискомфорт.

Сучасна наука знає, що місячні – природний процес, у якому немає нічого небезпечного чи загадкового. Так було не завжди. Люди нічого не знали про причини менструацій, всі припущення були засновані на здогадах та магічних теоріях. Тому так важливо не табуювати цю тему. Щирі розмови на тему місячних допомагають знизити рівень стигматизації та поширюють правдиву інформацію про жіноче здоров'я.