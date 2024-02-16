Менструация – часть менструального цикла, регулярные кровотечения из влагалища, происходящие из-за отторжения внутреннего слоя матки – эндометрия – в том случае, если после овуляции не наступает беременность.

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Что такое фриблидинг

Фриблидинг, или свободное кровотечение – отказ от использования средств личной гигиены – прокладок, тампонов, менструальных чаш во время месячных.

В последние несколько лет движение стало популярным и привлекло общественное внимание. Обсуждения продолжаются очень активные. Кто-то выражает протест. Кто-то считает, что фриблидинг является эффективным способом привлечь внимание общества к теме менструации. Единого мнения нет, и вряд ли оно когда-то сформируется. Каждый человек имеет право на свое мнение.

Насколько безопасен фриблидинг

В настоящее время никаких исследований в этой области не проводилось. Вряд ли такая практика имеет какое-то влияние с физиологической точки зрения: использование средств личной гигиены или отказ от них никак не влияет на регулярность цикла и продолжительность менструального кровотечения.

Основное, чего можно опасаться, - осуждение со стороны общества. Оно не готово к таким резким демонстративным шагам. Выбирая для себя эту практику, нужно быть готовой к тому, что не каждый человек отнесется к этому спокойно.

Погодные условия также надо учитывать: зимой бывает очень холодно, это может принести сильный дискомфорт.

Современная наука знает, что лунные – естественный процесс, в котором нет ничего опасного или загадочного. Так было не всегда. Люди ничего не знали о причинах менструаций, все предположения были основаны на догадках и магических теориях. Поэтому так важно не табуировать эту тему. Искренние разговоры на тему месячных помогают снизить уровень стигматизации и распространяют правдивую информацию о женском здоровье.